В Минске в январе из-за праздников изменится график движения транспорта

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители ГП «Столичный транспорт и связь», 4 января (суббота) городской пассажирский транспорт будет работать как в обычный будний день.

1, 2 и с 5 по 7 января автобусы, троллейбусы и трамваи пойдут по графику воскресного дня. Кроме того, 11 января работа троллейбусных и автобусных маршрутов запланирована по субботнему дню, трамвайных маршрутов – по воскресному.

Изменение режима работы крупных торговых предприятий столицы 1 и 6 января повлекло изменения движения на отдельных маршрутах. В частности, в эти дни не планируется пускать на линию автобусы маршрутов №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э. Вместо этого организуется работа автобусного маршрута №134с. На маршрутах №130 и №140 будет уменьшено количество подвижного состава.