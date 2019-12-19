ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске в январе из-за праздников изменится график движения транспорта

20.12.2019 19:10 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске в январе из-за праздников изменится график движения транспорта
Фото из открытых источников

Как сообщили представители ГП «Столичный транспорт и связь», 4 января (суббота) городской пассажирский транспорт будет работать как в обычный будний день.

В Минске в январе из-за праздников изменится график движения транспорта В Минске на 5 копеек увеличится стоимость проезда в городском транспорте

1, 2 и с 5 по 7 января автобусы, троллейбусы и трамваи пойдут по графику воскресного дня. Кроме того, 11 января работа троллейбусных и автобусных маршрутов запланирована по субботнему дню, трамвайных маршрутов – по воскресному.

Изменение режима работы крупных торговых предприятий столицы 1 и 6 января повлекло изменения движения на отдельных маршрутах. В частности, в эти дни не планируется пускать на линию автобусы маршрутов №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э. Вместо этого организуется работа автобусного маршрута №134с. На маршрутах №130 и №140 будет уменьшено количество подвижного состава.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с переносом рабочих дней в январе 2020 года скорректирован график работы городского пассажирского транспорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство хочет собрать в 2020 году более 1,3 млн т металлолома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика