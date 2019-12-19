Государственная инвестиционная программа-2020 утверждена в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утверждена Государственная инвестиционная программа на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ, определяющий список из 107 объектов, которые будут финансироваться в первую очередь. На эти цели предусмотрено более чем 0,5 миллиарда рублей.



