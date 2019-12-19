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Государственная инвестиционная программа-2020 утверждена в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утверждена Государственная инвестиционная программа на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подписал указ, определяющий список из 107 объектов, которые будут финансироваться в первую очередь. На эти цели предусмотрено более чем 0,5 миллиарда рублей.
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Новости Беларуси. Утверждена Государственная инвестиционная программа на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подписал указ,...
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