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Вот так выглядит новогодняя ёлка на Ленина в полной красе - с мячом на верхушке
20.12.2019 19:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Знаем, ваше нетерпение уже выходит из рамок, но осталось немного - буквально завтра в это время все смогут насладиться видом сияющей новогодней ёлки. А пока последний наш материал, приоткрывающий тайну - как она будет выглядеть с мячом на верхушке во включенном состоянии.
Обратите внимание - текст может быть любым, поздравительным, например.
Вообще мяч сам по себе ночью не напоминает мяч - скорее это что-то из "дискотечного" прошлого. Если бы ещё и лучи из него били во все стороны :-)
Днём сияние ёлки не столь выражено, зато мяч хорошо идентифицируется. В целом - отличная и достойная новогодняя ёлка получилась.
Итак, завтра, 21 декабря 2019 года, в 17.30.
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Знаем, ваше нетерпение уже выходит из рамок, но осталось немного - буквально завтра в это время все смогут насладиться видом сияющей новогодней ёлки. А пока...
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