Вот так выглядит новогодняя ёлка на Ленина в полной красе - с мячом на верхушке

Источник материала: Виртуальный Брест

Знаем, ваше нетерпение уже выходит из рамок, но осталось немного - буквально завтра в это время все смогут насладиться видом сияющей новогодней ёлки. А пока последний наш материал, приоткрывающий тайну - как она будет выглядеть с мячом на верхушке во включенном состоянии.



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Обратите внимание - текст может быть любым, поздравительным, например.





Вообще мяч сам по себе ночью не напоминает мяч - скорее это что-то из "дискотечного" прошлого. Если бы ещё и лучи из него били во все стороны :-)





Днём сияние ёлки не столь выражено, зато мяч хорошо идентифицируется. В целом - отличная и достойная новогодняя ёлка получилась.





Итак, завтра, 21 декабря 2019 года, в 17.30.