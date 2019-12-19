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«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию 11-летнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о малоинвазивном вмешательстве с помощью УЗИ-датчика, расположенного в сердце. Таким образом пациенту вживили протез, который избавил его от врожденного порока. Корреспондент Дмитрий Боярович продолжит тему.
Глядя на этого ребенка трудно поверить, что еще накануне он лежал на операционном столе. 11-летний Всеволод сделал лучший подарок на день рождения маме: теперь он хорошо себя чувствует.
Елена Васильева:
Порок сердца у Всеволода обнаружили давно. Но операцию делать не решались. У мальчика проблемы с пищеводом (орган ему восстанавливают с рождения), а именно из пищевода за операцией на сердце – как рассказывают врачи – наблюдает УЗИ-датчик. Без этого устройства вмешательство рискованно. Поэтому его решили поместить через прокол в бедре, по сосуду, в самую выносливую мышцу человека. Метод сработал.
В Беларуси каждый год около тысячи детей рождаются с врожденными пороками сердца. Такой дефект возникает у одного младенца из 100. И если раньше, чтобы от него избавиться, нужна была операция на открытом органе, то теперь проблему решают без вскрытия грудной клетки.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Метод, который применялся в случае со Всеволодом, никогда раньше не использовался в странах СНГ. Эта операция стала первой подобного рода. Мальчик же уже сегодня отправится домой. Первое время его ожидает наблюдение у специалистов, а в целом – полноценная жизнь.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
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«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики
Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию 11-летнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о...
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