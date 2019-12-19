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«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики

20.12.2019 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию 11-летнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о малоинвазивном вмешательстве с помощью УЗИ-датчика, расположенного в сердце. Таким образом пациенту вживили протез, который избавил его от врожденного порока. Корреспондент Дмитрий Боярович продолжит тему.

«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики

Глядя на этого ребенка трудно поверить, что еще накануне он лежал на операционном столе. 11-летний Всеволод сделал лучший подарок на день рождения маме: теперь он хорошо себя чувствует.

«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики

Елена Васильева:
Волновались и переживали и за ребенка, и как врачи справятся. Но все хорошо.

«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики

Порок сердца у Всеволода обнаружили давно. Но операцию делать не решались. У мальчика проблемы с пищеводом (орган ему восстанавливают с рождения), а именно из пищевода за операцией на сердце – как рассказывают врачи – наблюдает УЗИ-датчик. Без этого устройства вмешательство рискованно. Поэтому его решили поместить через прокол в бедре, по сосуду, в самую выносливую мышцу человека. Метод сработал.

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«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики

В Беларуси каждый год около тысячи детей рождаются с врожденными пороками сердца. Такой дефект возникает у одного младенца из 100. И если раньше, чтобы от него избавиться, нужна была операция на открытом органе, то теперь проблему решают без вскрытия грудной клетки.

«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Большинство операций в нашем центре последние несколько лет проходят эндоваскулярно, то есть с минимальной травмой для ребенка. После этих операций дети уходят домой, как правило, на первые, на вторые сутки. У них не остается ни разрезов, ни каких-то душевных травм, связанных с пребыванием в реанимации, с болью.

«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики

Метод, который применялся в случае со Всеволодом, никогда раньше не использовался в странах СНГ. Эта операция стала первой подобного рода. Мальчик же уже сегодня отправится домой. Первое время его ожидает наблюдение у специалистов, а в целом – полноценная жизнь.

«Не остаётся ни разрезов, ни душевных травм». Уникальную операцию провели 11-летнему ребёнку белорусские медики

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Новую технологию в РНПЦ детской хирургии будут применять и дальше. Как планируют медики, на наиболее тяжелых пациентах.

Люди в материале: Елена Васильева, Константин Дроздовский, Дмитрий Боярович
 
 
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Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию 11-летнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о...
 
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