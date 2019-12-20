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Открытие новогодней елки Московского района состоялось в Бресте вечером 20 декабря

21.12.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие главной новогодней елки Московского района г. Бреста.

Открытие новогодней елки Московского района состоялось в Бресте вечером 20 декабря

В мероприятии приняли участие руководство Брестского городского исполнительного комитета, администрации Московского района г. Бреста, депутаты, руководители предприятий и организаций.

Открытие новогодней елки Московского района состоялось в Бресте вечером 20 декабря

Громкими аплодисментами жители и гости города встретили Деда Мороза и Снегурочку, а также других героев театрализованного представления, которые радовали собравшихся шуточными сюрпризами.

Открытие новогодней елки Московского района состоялось в Бресте вечером 20 декабря

Веселая развлекательная программа «Нашествие Дедов Морозов» порадовала многочисленных зрителей. Творческие коллективы: фолк-группа «Лад», образцовый ансамбль танца «Крынічка», школа-студия «Май бэби», студия искусств Анны Мусвидас, эстрадная студия «Магалиф», Центр культуры и досуга микрорайона «Южный», Константин Казанцев создали незабываемую атмосферу новогоднего праздника.

 
Теги: Брест
 
 
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  20 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие главной новогодней елки Московского района г. Бреста. В мероприятии приняли участие руководство...
 
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