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Открытие новогодней елки Московского района состоялось в Бресте вечером 20 декабря
21.12.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие главной новогодней елки Московского района г. Бреста.
В мероприятии приняли участие руководство Брестского городского исполнительного комитета, администрации Московского района г. Бреста, депутаты, руководители предприятий и организаций.
Громкими аплодисментами жители и гости города встретили Деда Мороза и Снегурочку, а также других героев театрализованного представления, которые радовали собравшихся шуточными сюрпризами.
Веселая развлекательная программа «Нашествие Дедов Морозов» порадовала многочисленных зрителей. Творческие коллективы: фолк-группа «Лад», образцовый ансамбль танца «Крынічка», школа-студия «Май бэби», студия искусств Анны Мусвидас, эстрадная студия «Магалиф», Центр культуры и досуга микрорайона «Южный», Константин Казанцев создали незабываемую атмосферу новогоднего праздника.
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20 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие главной новогодней елки Московского района г. Бреста. В мероприятии приняли участие руководство...
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