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В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

21.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

Вечером 20 декабря экспозиционные залы Мирского замка превратились в настоящий подиум высокой белорусской моды. Здесь состоялся Рождественский благотворительный вечер «Калядная Зорка», в котором приняли участие известные отечественные дизайнеры, члены общественного объединения «Белорусская палата моды».

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

— Белорусские дизайнеры — это не просто творческие личности, создающие одежду, а представители интеллигенции, которая знает свои корни и использует артефакты как источник вдохновения для современных проектов, — отметила председатель Белорусской палаты моды Янина Гончарова. — В преддверии зимних праздников дизайнеры создали уникальную коллекцию новогодних украшений, вдохновленных историей и легендами Мирского замка — настоящей жемчужины белорусского наследия. Вся коллекция новогодних игрушек является подарком Мирскому замку от Белорусской палаты моды, которая будет радовать посетителей музея до Старого нового года.

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

Так, дизайнер бренда FUNDUK Bags воссоздала легенду о яблоневом саде, а дизайнеры бренда Historia Naturalis вдохновились уникальным архитектурным стилем — белорусской готикой, свойственной архитектуре Мирского замка. Наталья Балашевская, дизайнер бренда Fashion Dolls, создала новогодний шар, отражающий легенду Мирского замка о таинственных купальщицах.  Пожалуй, самым уникальным из подаренных ёлочных украшений стал новогодний шар, украшенный кристаллами Сваровски, стоимостью 250 евро. У каждого дизайнера получилась своя особенная история, связанная с Мирским замком.

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

 

Гости мероприятия оставили под новогодней елью Портретного зала подарки для детей, которым так не хватает внимания и ласки. Презенты отправятся воспитанникам учреждения «Журавичский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» в Гомельской области и государственное учреждение образования «Социально-педагогический центр Кореличского района».

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

С 21 декабря по 19 января каждый посетитель Мирского замка может присоединится к благотворительной акции, оставив под новогодней елкой свой подарок.

Выполнив благотворительную миссию, дизайнеры с удовольствием станцевали польку-тройку, полонез и менуэт.

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

ПОДРОБНЕЕ — в ближайшем номере газеты «Полымя» от 24.12.2019 г.

Инна ЛЕЙКО

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Вечером 20 декабря экспозиционные залы Мирского замка превратились в настоящий подиум высокой белорусской моды. Здесь состоялся Рождественский благотворительный...
 
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