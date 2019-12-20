В качестве подарка — ёлочные игрушки за 250 евро. Белорусские дизайнеры устроили благотворительный вечер в Мирском замке

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Вечером 20 декабря экспозиционные залы Мирского замка превратились в настоящий подиум высокой белорусской моды. Здесь состоялся Рождественский благотворительный вечер «Калядная Зорка», в котором приняли участие известные отечественные дизайнеры, члены общественного объединения «Белорусская палата моды».





— Белорусские дизайнеры — это не просто творческие личности, создающие одежду, а представители интеллигенции, которая знает свои корни и использует артефакты как источник вдохновения для современных проектов, — отметила председатель Белорусской палаты моды Янина Гончарова. — В преддверии зимних праздников дизайнеры создали уникальную коллекцию новогодних украшений, вдохновленных историей и легендами Мирского замка — настоящей жемчужины белорусского наследия. Вся коллекция новогодних игрушек является подарком Мирскому замку от Белорусской палаты моды, которая будет радовать посетителей музея до Старого нового года.









Так, дизайнер бренда FUNDUK Bags воссоздала легенду о яблоневом саде, а дизайнеры бренда Historia Naturalis вдохновились уникальным архитектурным стилем — белорусской готикой, свойственной архитектуре Мирского замка. Наталья Балашевская, дизайнер бренда Fashion Dolls, создала новогодний шар, отражающий легенду Мирского замка о таинственных купальщицах. Пожалуй, самым уникальным из подаренных ёлочных украшений стал новогодний шар, украшенный кристаллами Сваровски, стоимостью 250 евро. У каждого дизайнера получилась своя особенная история, связанная с Мирским замком.













Гости мероприятия оставили под новогодней елью Портретного зала подарки для детей, которым так не хватает внимания и ласки. Презенты отправятся воспитанникам учреждения «Журавичский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» в Гомельской области и государственное учреждение образования «Социально-педагогический центр Кореличского района».









С 21 декабря по 19 января каждый посетитель Мирского замка может присоединится к благотворительной акции, оставив под новогодней елкой свой подарок.

Выполнив благотворительную миссию, дизайнеры с удовольствием станцевали польку-тройку, полонез и менуэт.

























ПОДРОБНЕЕ — в ближайшем номере газеты «Полымя» от 24.12.2019 г.

Инна ЛЕЙКО

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