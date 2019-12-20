Источник материала: Новости Волковыска

С 21 декабря 2019 года по 9 января 2020 года Беларусская железная дорога назначила более 200 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Так, 126 дополнительных поездов будут курсировать в межрегиональном сообщении, а 89 – в международном сообщении.

Больше всего дополнительных поездов будут курсировать 28 и 30-31 декабря, а также 2, 7 и 8 января.

Дополнительные поезда назначили на самые востребованные направления. Больше составов предусмотрено в сообщении между Минском, Брестом, Гомелем, Могилевом, Витебском, Пинском, Калинковичами, Полоцком, Мозырем.

Поезда международного сообщения назначены в крупные российские города: Москву, Санкт-Петербург, Брянск, Смоленск, Калининград, а также в украинские Киев и Львов. Будут организованы и дополнительные поездка Киев-Рига-Киев.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги, на официальном интернет-сайте www.rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд».

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.