|
«Кожаный мяч»: футбол рождается здесь!
21.12.2019 07:20 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Двенадцатого декабря в спортивном зале СДЮШОР «Пуща» состоялись финальные игры первенства района по мини-футболу среди детей и подростков по месту жительства ежегодного турнира Кожаный мяч» в программе РСШ 2019-2020 учебного года. В нем приняли участие команды 4 базовых школ: Каленковичской, Ставской, Ходосовской и Новоселковской.
Варвара ГРИБ,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двенадцатого декабря в спортивном зале СДЮШОР «Пуща» состоялись финальные игры первенства района по мини-футболу среди Сообщение «Кожаный мяч»: футбол рождается...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)