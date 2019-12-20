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«Кожаный мяч»: футбол рождается здесь!

21.12.2019 07:20 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Двенадцатого декабря в спортивном зале СДЮШОР «Пуща» состоялись финальные игры первенства района по мини-футболу среди детей и подростков по месту жительства ежегодного турнира Кожаный мяч» в программе РСШ 2019-2020 учебного года. В нем приняли участие команды 4 базовых школ: Каленковичской, Ставской, Ходосовской и Новоселковской.

«Кожаный мяч»: футбол рождается здесь!

– Здесь нет замысловатых тактических схем, но ест горящие глаза детей и их честные эмоции, которые невозможно передать! Во время тренировок и матчей ребята учатся коммуникабельности, а в футболе это – большое дело! Такие турниры – отличная популяризация нашего вида спорта, – поделился главный судья матча Андрей Мушиц.
В напряженной борьбе за лидерство места распределились так: 1-е – Каленковичская БШ (тренер – Александр Дроченко), 2-е – Ходосовская (Владимир Серый), 3-е – Новоселковская (Виктор Томчук) и 4-е – Ставская (Андрей Казачук).
Специальный приз в номинации «Лучший игрок» получил Максим Карпук из Каленковичской БШ.
Для информации: 21 декаб­ря, сегодня, проходит первенст­во Каменецкого района по мини-футболу среди детей и подростков по месту жительства ежегодного турнира «Кожаный мяч» в программе РСШ 2019-2020 учебного года среди средних школ района.

«Кожаный мяч»: футбол рождается здесь!

«Кожаный мяч»: футбол рождается здесь!

«Кожаный мяч»: футбол рождается здесь!

Варвара ГРИБ,
инструктор-методист по туризму Каменецкий РФСК «Лидер».

 
 
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Двенадцатого декабря в спортивном зале СДЮШОР «Пуща» состоялись финальные игры первенства района по мини-футболу среди Сообщение «Кожаный мяч»: футбол рождается...
 
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