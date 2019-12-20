Десять игр 2019 года, которые нам запомнились

Источник материала: Tut.by

Декабрь — самое подходящее время, чтобы оглянуться назад и вспомнить наиболее захватывающие, проникновенные и попросту отличные видеоигры 2019 года. 42.TUT.BY составил свою десятку игр и разместил их «от худшего к лучшему».

Не все игры одинаково шикарны и выверены до мелочей, но в сумме они дают исчерпывающее представление об уходящем игровом 2019 годе. Поэтому в вашем личном топе могут быть совершенно другие игры. Или эти же, но на других позициях. В конечном счете это все не так важно. Главное, ценить игры и с удовольствием в них играть.

Gears 5





Если вы любите шумные боевики, в которых умело сочетаются взрывы и драматические моменты, то Gears 5 вам определенно понравится. Пожалуй, это самая важная часть серии со времен Gears of War 3. Тогда это было завершение трилогии и точка в истории Маркуса Феникса. Gears 5 же двигает серию в новом направлении: открытый мир и девушка в главной роли — тому подтверждение. Кто бы мог подумать об этом десять лет назад, когда игра была линейным маскулинным шутером с прямолинейной риторикой?

Наш обзор

Впрочем, смена парадигмы никак не затронула сути. Это все такой же веселый и по-хорошему пафосный экшен про борьбу с монстрами на вымышленной планете Сера. Только больше, краше и дороже предыдущих частей. Чтобы быть хорошей Gears of War, этого более чем достаточно.

Devil May Cry 5





Жанр слэшеров в игровой индустрии всегда был не самым популярным. Но одно название, несмотря ни на что, остается на слуху.

Devil May Cry. За этими тремя словами скрывается почти двадцатилетняя история культовой серии про войну с демонами. Уже много лет герои Devil May Cry изящно и грациозно кромсают монстров из потустороннего мира.

Это все в полной мере применимо к Devil May Cry 5. Только умноженное втрое. Ведь теперь мы играем за трех персонажей с уникальным набором навыков. По сути, Devil May Cry 5 — это три игры в одной, связанные общей концепцией. Мы крошим демонов под пронзительные гитарные запилы, как в далеком 2001 году. И с тем же озорством отбиваем умопомрачительные комбинации на геймпаде, выполняя очередное сложнейшее комбо.

Metro Exodus





Metro Exodus — игра неоднозначная. Она погружает в себя, как хорошая книга, обволакивая атмосферой постапокалипсиса. Если в первых двух частях серии главный герой Артем большую часть времени путешествовал по тоннелям московского метро, лишь изредка выходя на поверхность, то события Exodus почти полностью разворачиваются на широких российских просторах, перенесших ядерную войну.

Наш обзор

Авторы удивительно подробно создают мир, основанный на осколках человеческой цивилизации. Понятно, что все это мы видели в десятках игр и фильмов до этого, но постсоветский колорит вносит новые краски в знакомую картину. И учитывая мировые продажи игры, такой взгляд на постапокалипсис заходит не только в СНГ.

Total War: Three Kingdoms





Total War была и остается главной исторической стратегией современности. Меняются эпохи, эволюционирует графика, но суть остается прежней. Это самый простой способ почувствовать себя великим правителем, который вершит судьбы мира, налаживает связи с соседями и, конечно же, воюет.

Наш обзор

Three Kingdoms нисколько не отступает от этих постулатов. В этот раз игрок примеряет на себя мантию китайского полководца, который сражается за объединение Китая (разумеется, под своим знаменем). Интриги, предательства, многотысячные армии, сливающиеся в один большой океан из копий, — все это Total War: Three Kingdoms. При желании можно включить специальный режим, который отводит историчность на второй план и превращает игру в стратегию по мотивам «Троецарствия». Ну как тут устоять?

Disco Elysium





Ролевая игра Disco Elysium как будто бы появилась из ниоткуда и мгновенно завоевала любовь аудитории. Оно и понятно: наследница идей великой Planescape: Torment, в ней нет боевых сцен, а самое интересное происходит в голове главного героя копа-алкоголика.

Дело в том, что события, разворачивающиеся вокруг, рождают в черепной коробке неудачника-полицейского мысли. И чем больше герой думает, тем сильнее он разрушает себя изнутри. Кажется, Disco Elysium — единственная в своем роде игра, в которой можно довести героя до самоубийства, не вовремя подумав какую-нибудь мысль. И уже только за это можно уважать игру.

Call of Duty: Modern Warfare





Call of Duty: Modern Warfare оказалась в этом топе ровно по одной причине. Это все еще один из лучших мультиплеерных шутеров в индустрии. Конечно, с одиночной кампанией все не так однозначно. В России игру раскритиковали за неприкрытую пропаганду и некорректное отображение русских солдат, которые показаны исключительно как изверги. Авторы только в финальном ролике намекают на то, что происходящее в игре — это дело рук одного одиозного генерала и официальная Москва как бы ни при чем. Но это сделано настолько невнятно, что многие и не заметили.

Мультиплеер же лишен какой-либо политической подоплеки, поэтому к нему отношение более спокойное. И, кажется, это лучший мультиплеер со времен Modern Warfare 2, вышедшей в далеком 2009 году. Карты совершенно разные как в плане антуража, так и боевых ситуаций. Стрелять не надоедает, а количество улучшений для оружия превышает все мыслимые пределы. Множество режимов, нетривиальная система прогрессии, постоянные обновления, новые локации и оружие — все это делает мультиплеер Modern Warfare интересным и запоминающимся. Другого такого шутера про современные боевые действия у нас нет.

The Outer Worlds





The Outer Worlds — новая игра от авторов Fallout: New Vegas, и этим все сказано. Запоминающиеся персонажи, увлекательные приключения, нелинейное повествование, но при этом не самая выдающаяся графика и так себе стрельба.

Действие The Outer Worlds разворачивается в отдаленной колони в космосе, где нет власти государства, но есть власть корпораций. Авторы высмеивают корпоративные правила и установки, доводя их до абсурда. «Получили увечье на производстве? Выплатите штраф за нанесение ущерба компании! Не можете? Будете уволены! А увольнение влечет за собой выплату штрафа, ведь вы снижаете эффективность компании!» Если вы хотите Fallout в космосе с эстетикой вестерна и прямыми отсылками к великому сериалу «Светлячок», то вам сюда.

Control





Remedy вновь выступила в своем излюбленном жанре «Дэвид Линч в интерактивном формате». Вся игра проходит внутри одного здания, но оно, скажем так, немного необычное. Это бюро паранормальных явлений, и в нем происходит все, что вы можете себе представить по теме и даже больше.

Наш обзор

В первые часы понятно примерно ничего. Главная героиня внезапно становится директором бюро, овладевает суперспособностями и получает специальный пистолет, который может менять форму и принцип стрельбы. Со временем Control становится еще более странной, но одновременно с этим авторы объясняют законы мира, и он уже не кажется таким неестественным. А многие паранормальные явления так и вовсе переходят в плоскость физики. Любителям закрученных сюжетов, что называется, обязательно к просмотру.

Sekiro: Shadows Die Twice





Студия FromSoftware известна тем, что намеренно делает очень сложные игры. Пройти какой-нибудь Dark Souls или Bloodborne до конца — настоящее достижение. С наскока случайный человек вряд ли сможет продвинуться дальше стартовой локации. Все это справедливо и для Sekiro: Shadows Die Twice.

Наш обзор

Сложность подобных игр заключается не в искусственных преградах, а в том, что игрок сам должен научиться преодолевать трудности. Быть внимательным в бою, запоминать вражеские приемы, вовремя уклоняться от атак и наносить свои удары. То, что Sekiro честно относится к игроку доказывает то, что некоторые могут пройти ее меньше чем за час. Или вовсе использовать вместо геймпада гитару от музыкальной игры Guitar Hero. Хотя как им это удается, все равно решительно непонятно.

Death Stranding





Death Stranding полна противоречий. Разным людям она может нравиться и не нравиться по одной и той же причине. Кому-то в кайф бродить по снежным вершинам в одиночестве, доставляя очередной груз с инструментами из одного бункера в другой. А для других это станет самым скучным занятием за всю их игровую жизнь.

Наш обзор

Аналогично и с сюжетом. Для одних это бессмыслица, для других — многослойная история со множеством отсылок к библейским и не только текстам. Но всех объединяет одно: понимание, что Хидэо Кодзима создал большую и очень странную игру, которую можно не любить, но попробовать стоит абсолютно каждому.

Технологически Death Stranding опережает большинство современных видеоигр. Лицевая анимация настолько великолепна, что игра способна передавать эмоции героев не только словами, но и мимикой. В кои-то веки актерское мастерство голливудских звезд действительно заметно и важно. И все эти известные фамилии с обложки игры не для галочки, а для того, чтобы сделать мир реальнее, а персонажей — живее.

И у Кодзимы это получилось. Иногда, особенно во время долгих видеороликов, которые длятся порой по часу, забываешь, что перед тобой игра. Действие превращается в интерактивный фильм с Норманом Ридусом и Мадсом Миккельсеном в главных ролях.

Ну а финальные главы, когда сюжетные линии наконец сходятся в одной точке, заставляют отложить геймпад и подумать над тем, что только что тебе показали. Будем ли мы вспоминать Death Stranding лет через десять? Определенно. Это важная веха в истории этого поколения консолей и PlayStation 4 в частности.

А какие игры запомнились больше всего вам? Пишите в комментариях!