ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецназ штурмовал зал суда в Киеве, чтобы вывести из него подозреваемую в убийстве Шеремета

21.12.2019 07:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

20 декабря должно было пройти судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Заседание не состоялось, а чтобы вывести подозреваемую из зала суда, вызывали спецназ, сообщает «Громадське».


Фото: hromadske.ua

13 декабря Печерский районный суд города Киева арестовал Юлию Кузьменко до 8 февраля 2020 года. Защита женщины подала апелляцию. Судебное заседание должно было пройти утром 20 декабря, но его перенесли, потому что не явились прокуроры.

Сама подозреваемая и ее сторонники отказались покидать помещение. Зал суда блокировали около 100 человек. Спецназ взял зал суда штурмом.
В итоге силовикам удалось вывести Кузьменко из зала суда. После штурма в зале и коридорах суда остались пробитые стены, поломанные скамьи и вырванные дверные ручки, пишет Страна.ua.

Фото: strana.ua
Юлия Кузьменко — 40-летняя врач-хирург и волонтер. По версии следствия, Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета. В суде женщина заявила, что первый раз услышала фамилию Шеремета в день его убийства и стала искать в интернете, кто это. Она также написала письмо матери погибшего журналиста.


О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил 12 декабря. Спустя несколько часов полиция назвала их имена — врач и волонтер Юлию Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 декабря должно было пройти судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Заседание...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Галыгина впервые показала их полугодовалого сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика