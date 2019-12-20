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Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти

21.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти
Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти.

Сегодня, 21 декабря, с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Геннадием Иосифовичем Борисюком по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.). Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

Сегодня с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович ГУЗИЧ.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, сегодня, 21 декабря, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-15
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Дубовец Виктор Анатольевич,
начальник Департамента финансов и тыла		 8 (017) 218-55-30
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Шило Вячеслав Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 222-63-94
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Дрига Ирина Владимировна,
начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования		 8 (017) 331-35-45
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Худык Андрей Павлович,
Министр		 8 (017) 370-16-68
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Брыло Игорь Вячеславович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Дурнов Вячеслав Викторович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Старовойтов Игорь Григорьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-67-91;
8 (029) 366-33-21
      Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-07-62
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя		 8 (017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя, генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Орловский Владимир Николаевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 367-43-48

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Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти

 
Теги: Брест
 
 
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> Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти. Сегодня, 21 декабря, с 9.00 до 12.00 состоится прямая...
 
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