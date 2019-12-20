Сегодня продолжится проведение традиционных прямых линий с представителями региональной и местной власти

Источник материала: Полесская правда



Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти.

Сегодня, 21 декабря, с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Геннадием Иосифовичем Борисюком по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.). Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

Сегодня с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович ГУЗИЧ.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, сегодня, 21 декабря, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон Министерство антимонопольного

регулирования и торговли

Республики Беларусь Картун Андрей Михайлович,

заместитель Министра 8 (017) 327-61-21 Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь Швец Олег Дмитриевич,

заместитель Министра 8 (017) 200-46-15 Министерство внутренних дел

Республики Беларусь Дубовец Виктор Анатольевич,

начальник Департамента финансов и тыла 8 (017) 218-55-30 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Беларусь Трубило Геннадий Алексеевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-19-00 Министерство здравоохранения

Республики Беларусь Шило Вячеслав Дмитриевич,

заместитель Министра 8 (017) 222-63-94 Министерство иностранных дел

Республики Беларусь Дапкюнас Андрей Вадимович,

заместитель Министра 8 (017) 327-29-22 Министерство информации

Республики Беларусь Легкий Павел Николаевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 203-92-31 Министерство культуры

Республики Беларусь Дрига Ирина Владимировна,

начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства 8 (017) 203-75-74 Министерство лесного хозяйства

Республики Беларусь Креч Владимир Иванович,

заместитель Министра 8 (017) 200-46-09 Министерство обороны

Республики Беларусь Симоненко Сергей Дмитриевич,

заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор 8 (017) 297-10-22 Министерство образования

Республики Беларусь Мирончик Михаил Владимирович,

директор Департамента контроля качества образования 8 (017) 331-35-45 Министерство по налогам и сборам

Республики Беларусь Селицкая Элла Александровна,

заместитель Министра 8 (017) 229-79-00 Министерство по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь Долголевец Анатолий Владимирович,

заместитель Министра 8 (017) 229-35-90 Министерство природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь Худык Андрей Павлович,

Министр 8 (017) 370-16-68 Министерство промышленности

Республики Беларусь Огородников Александр Сергеевич,

заместитель Министра 8 (017) 330-04-94 Министерство связи и информатизации

Республики Беларусь Рябова Анна Николаевна,

заместитель Министра 8 (017) 287-87-06 Министерство сельского хозяйства

и продовольствия

Республики Беларусь Брыло Игорь Вячеславович,

заместитель Министра 8 (017) 327-69-27 Министерство спорта и туризма

Республики Беларусь Дурнов Вячеслав Викторович,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-43-95 Министерство транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь Ляхнович Алексей Алексеевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 259-79-26 Министерство труда и социальной защиты

Республики Беларусь Старовойтов Игорь Григорьевич,

заместитель Министра 8 (017) 309-93-00 Министерство финансов

Республики Беларусь Татаринович Владислав Викентьевич,

заместитель Министра 8 (017) 309-40-00 Министерство экономики

Республики Беларусь Перминова Елена Александровна,

заместитель Министра 8 (017) 200-05-03 Министерство энергетики

Республики Беларусь Закревский Вадим Александрович,

заместитель Министра 8 (017) 218-21-07 Министерство юстиции

Республики Беларусь Авдеев Андрей Дмитриевич,

заместитель Министра 8 (017) 200-67-91;

8 (029) 366-33-21 Государственный военно-промышленный комитет

Республики Беларусь Пантус Дмитрий Александрович,

заместитель Председателя 8 (017) 280-91-00 Государственный комитет по имуществу

Республики Беларусь Васильев Алексей Александрович,

первый заместитель Председателя 8 (017) 284-67-72 Государственный комитет по науке и технологиям

Республики Беларусь Косовский Андрей Аркадьевич,

первый заместитель Председателя 8 (017) 284-07-62 Государственный комитет по стандартизации

Республики Беларусь Барташевич Дмитрий Петрович,

заместитель Председателя 8 (017) 233-52-13 Государственный пограничный комитет

Республики Беларусь Печень Игорь Николаевич,

заместитель Председателя, генерал-майор 8 (017) 327-01-76 Государственный таможенный комитет

Республики Беларусь Орловский Владимир Николаевич,

первый заместитель Председателя 8 (017) 218-90-00 Национальный статистический комитет

Республики Беларусь Кангро Ирина Степановна,

первый заместитель Председателя 8 (017) 367-43-48

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