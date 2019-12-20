Вас выслушают. Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





23 декабря с 11.00 до 12.00 директор филиала «Автомобильный парк №14 городского поселка Вороново» ОАО «Гроднооблавтотранс» Иван Никодимович Диц по телефону 2-19-72 проведет прямую линию по вопросам транспортного обеспечения, движения автобусов.

26 декабря с 15.00 до 16.00 по адресу: Вороновский район, аг. Переганцы, ул. Весновая, 4 (здание Переганцевского сельского Совета), выездной прием по вопросам организации работы суда проведет председатель суда Вороновского района Рита Иосифовна Глотько.

В ходе личного приема будет работать прямая линия по телефону 91-2-34. Граждане смогут задать вопросы, относящиеся к компетенции суда Вороновского района.

26 декабря с 10.00 до 12.00 в Вороновском районном исполнительном комитете по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, д. 34, кабинет № 31 (председателя Вороновского районного объединения профсоюзов), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, главный правовой инспектор труда Денис Викторович Малевич.

Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-16-34.