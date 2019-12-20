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Беларусы устроили самый массовый протест против интеграции с Россией: как это было

21.12.2019 11:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 20 декабря, в Минске состоялся самый (как говорят журналисты) массовый митинг противников интеграции с Россией – и одновременно сторонников сохранения независимости Беларуси. Дату выбрали неслучайно: в этот день Александр Лукашенко и Владимир Путин вели переговоры в Петербурге (несложно догадаться, на какую тему), в результате чего несогласованными остались лишь три дорожные карты из 31-й.

Событие пытались предотвратить заранее: государственные СМИ вели свою информационную кампанию, мягко намекая беларусам об ответственности и называя организаторов манипуляторами, под влиянием которых любой участник может стать «марионеткой». Тем не менее, по данным правозащитников, в определенное время на акции видели до 1600 человек. Кратко передаем, как это было.

Около 18:00 люди стали собираться на Октябрьской площади. Сюда приехали не только минчане, но и жители Пинска, Молодечно, Гомеля, Гродно, Барановичей, Вилейки и так далее. Некоторые из них принесли флаги своих городов – не считая сотен (!) БЧБ-флагов и одного государственного красно-зеленого, который намеренно перевернули.

В течение всей акции заметили не менее двух провокаторов: первый появился в начале; он был одет в костюм Деда Мороза, и его, считают очевидцы, прислали силовики. Мужчина вел себя агрессивно, но в итоге его отвели в сторону машин и успокоили.

Силовики в мегафоны призывали людей разойтись по домам, но толпа двинулась на площадь Независимости. Возле дверей КГБ люди кричали «Ганьба!», рядом с БГПУ по очереди выступали политики, в том числе читая обращение председателя Рады БНР Ивонки Сурвилы, где говорится, что беларусы не имеют права отдать свою независимость, которая далась кровью предков.

После этого люди направились к Немиге, не прекращая скандировать «Жыве Беларусь» и «Далучайся»; прошли через всю Зыбицкую (соцсети шутили, что бармены в панике стали вспоминать беларуский язык) и вернулись к Октябрьской площади. Там около 21.00 часть участников выстроилась в живую цепь. В этот момент в был замечен второй провокатор (по видео понятно, что он нетрезв):

Уже в 21:00 – люди стали расходиться. Как и в прошлый раз, 7-8 декабря, обошлось без произвола со стороны силовиков. СМИ пока не сообщают о задержанных.

Как минский протест выглядит на видео и фотографиях

Фото обложки: Ольга Шукайло для TUT.by.

Читайте по теме: «Была явная инструкция не мешать». Почему митинг против интеграции с Россией никто не разогнал, хотя это давняя привычка власти

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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