В Беларуси открылись ёлочные базары

Лесхозы планируют реализовать по меньшей мере 160 тысяч деревьев.
Основу ассортимента составляют молодые ели возрастом от 5 до 8 лет высотой от 1 до 3 метров. Цены по стране незначительно отличаются. Дерево высотой до метра будет стоить порядка 9 рублей, до 2 метров — 11 руб., от 2 до 3 метров — 16 руб. Цены в лесничествах – 7, 8 и 12 руб. соответственно.
Тех, кто решит вырубить дерево в лесу, ждут штрафы. В природоохранных лесах они могут доходить до 1275 рублей, в эксплуатационных (обычных) – до 756 руб. Помимо уплаты штрафа придется возместить стоимость срубленного дерева – одна "базовая" за штуку.