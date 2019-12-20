ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси открылись ёлочные базары

21.12.2019 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси открылись ёлочные базары
БЕЛТА

Лесхозы планируют реализовать по меньшей мере 160 тысяч деревьев. 

Основу ассортимента составляют молодые ели возрастом от 5 до 8 лет высотой от 1 до 3 метров. Цены по стране незначительно отличаются. Дерево высотой до метра будет стоить порядка 9 рублей, до 2 метров — 11 руб., от 2 до 3 метров — 16 руб. Цены в лесничествах – 7, 8 и 12 руб. соответственно.

Тех, кто решит вырубить дерево в лесу, ждут штрафы. В природоохранных лесах они могут доходить до 1275 рублей, в эксплуатационных (обычных) – до 756 руб. Помимо уплаты штрафа придется возместить стоимость срубленного дерева – одна "базовая" за штуку. 

В Беларуси открылись ёлочные базары
С ёлкой и «Оливье». Как встретить Новый Год в лучших традициях?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной только Минской области заработало 220 точек продаж новогодних деревьев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы устроили самый массовый протест против интеграции с Россией: как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика