В Беларуси открылись ёлочные базары

Источник материала: Аргументы и факты

Лесхозы планируют реализовать по меньшей мере 160 тысяч деревьев.

Основу ассортимента составляют молодые ели возрастом от 5 до 8 лет высотой от 1 до 3 метров. Цены по стране незначительно отличаются. Дерево высотой до метра будет стоить порядка 9 рублей, до 2 метров — 11 руб., от 2 до 3 метров — 16 руб. Цены в лесничествах – 7, 8 и 12 руб. соответственно.