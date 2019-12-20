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Представитель Зеленского: Россия выплатит 3 миллиарда долларов газового долга Украине

21.12.2019 11:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Представитель Зеленского: Россия выплатит 3 миллиарда долларов газового долга Украине

interfax.ru

На переговорах в Минске стороны пришли к другим соглашениям, подробности которых будут раскрыты на специальной пресс-конференции 21 декабря.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 млрд. долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах в Минске, пишет УНИАН со ссылкой на «Громадське».

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", - сообщил Ермак. Он добавил, что выплата долга «Газпрома» состоится деньгами. Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами Газпрома, которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.

Он отметил, что подробнее про договоренность о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Его запланировали на 21 декабря.

 Вопрос погашения задолженности «Газпрома» по решениям арбитражей было одним из ключевых на переговорах о транзите. Ранее Россия настаивала, чтобы "Нафтогаз" отказался от своих требований по решениям арбитражей в качестве предпосылок начала переговоров о транзите газа. Впоследствии Россия включала этот вопрос в рамках так называемых "пакетных договоренностей", которые также включали восстановление прямых поставок газа в Украину.

Отметим, что по данным источников "Громадського", во время переговоров в Минске вопросы восстановления прямых поставок газа из России в Украину не поднимался. Напомним, ранее о том, что Россия согласилась выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража сообщило издание Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

В переговорах в Минске, которые проходили 20 декабря, также участвовали представители Европейской комиссии.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На переговорах в Минске стороны пришли к другим соглашениям, подробности которых будут раскрыты на специальной пресс-конференции 21 декабря.
 
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