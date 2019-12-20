Шанс для умных и любознательных. В телеигре «Я знаю!» приняли участие школьники Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета





В новом сезоне телеканала «Беларусь 1» шоу-викторина вновь собирает в съемочной студии одаренных учащихся со всей страны. Шанс поучаствовать в ней получают отличники, победители олимпиад и интеллектуальных первенств. В общем, дети, обладающие знаниями сверх школьной программы.

Шестиклассник Вороновской школы Ярослав Ластовский успешно прошел почти два тура. До перехода в третий ему не хватило всего двух баллов.

— В первом туре вопросы были несложными, но ответить на них нужно было за семь секунд. Во втором задания были посложнее, и на выбор правильного ответа давалось немного больше времени — 10 секунд, — рассказал Ярослав. — Перед поездкой я усиленно готовился по истории Беларуси, так как в просмотренных мною выпусках викторины было много вопросов по этому предмету. Сейчас же преобладали вопросы по русскому языку, географии.

Съемка двух туров длилась два часа, хотя на экране они обычно проходят за сорок минут. Таковы особенности записи телепрограммы. В новом ее сезоне учителя не присутствуют в студии в качестве зрителей и группы поддержки, а наблюдают за ходом игры из «учительской». Сопровождавшая Ярослава педагог-психолог Диана Мелько была спокойна за мальчика. На протяжении всей игры он был собранным и уверенно держался за пультом.

Домой парень вернулся с подарками и хорошими впечатлениями. Вне зависимости от результата лестно и почетно быть в числе 12 лучших школьников страны, делегированных на популярное шоу. Эфир программы с участием нашего юного земляка-эрудита можно будет увидеть в новом году.

Не успели утихнуть эмоции от интеллектуального состязания, как Ярослав активно включился в подготовку к следующему конкурсу — музыкальному. Он занимается в Вороновской ДШИ по классу саксофона, наша газета не раз рассказывала читателям о его победах на многочисленных конкурсах. И эта поездка в Ивье на I открытый региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Хрустальная снежинка» оказалась весьма успешной для Ярослава и его учителя В.С. Наркуна. Юный музыкант стал лауреатом I степени сразу в двух номинациях.







Радунскую школу

представила семиклассница Вероника Руль.

Ольга ВОРОБЬЕВА.