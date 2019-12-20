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Молодой человек просит прощения у своей девушки и рассказывает, почему был не прав

21.12.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Каких только просьб мы не получаем от пользователей, иногда бывают и такие. Мы уже как-то смотрели, как мужчины делают предложение через окно, краской на тротуаре, и посредством "миллиона алых роз", а теперь вот молодой человек просит прощения у своей девушки и предлагает возобновить отношения.

Молодой человек просит прощения у своей девушки и рассказывает, почему был не прав

Вот его послание:

Зовут Катя, педагог, преподает музыку. Преподает музыку в Бресте и в Брестском районе. Играет на аккордеоне, очень красивая, добрая, милая, талантливая девушка. Поругались с ней по моей глупости. Отношения у нас испорчены полностью. Я очень ее просил начать все с начала, она даже слушать меня не хотела, и не хочет, просил дай мне возможность всё исправить, наладил. Она меня любит, я это знаю, уверен. И я ее очень люблю.

Последняя наша встреча была очень печальная, она мне столько всего наговорила нехорошего, мы спокойно разговаривали, последние ее слова были что мы не друзья, мы просто никто. У нас с ней столько всего хорошего было. Первый раз ее увидел 18 мая этого года, на свидание к ней приехал 23 июня. С 29 июня каждый воскресный восход солнца мы встречали вдвоем где-то до середины августа. Столько всего было, я не верю что она просто может это все взять перечеркнуть, сделать так как будто не чего не было.

Если бы вы знали, как хорошо она готовит, из простых продуктов делает шедевры. Мне перед ней очень стыдно за свое поведение, за свои слова, поступки и т.д. Очень жалею. Я ей не изменял. На каждое свидание к ней не ехал, а летел на крыльях любви. Я влюбился в нее с первого взгляда, я ее как увидел, не познакомился с ней, постеснялся. Потом искал пару дней и нашел ее.

Самое интересное, что она не пользуется косметикой, ни помадой, ни тенями - вообще ни чем. Она очень красивая. У нее очень доброе сердце, очень хороший человек, у нее обворожительная улыбка, она для меня всегда желанна. Мы с ней вечером садились пить чай и могли целую ночь сидеть разговаривать, наступал рассвет, мне уже на работу нужно идти, а я еще столько всего хотел ей рассказать. Ночи пролетали моментом. Мы по телефону могли разговаривать с 23.00 и до 5.00 утра.

Могу вам сказать одно. Я понял, что близкими становятся постепенно, шаг за шагом ты поднимаешься в гору, а потерять любимых можно в один миг, одним слово, поступком.

Считаю, что по своей глупости потерял любимую. Помириться, вернуть ее, шансов нет. Я осознаю все свои ошибки. Так хочется стать перед ней на колени и извиниться за все. Позвонить, написать ей не могу, так как я у нее в "черном списке". Очень хочу начать с ней все с начала, все по новому.

Катя я очень сильно люблю вас! Простите меня пожалуйста! Давайте после нового года встретимся, поговорим и попробуем начать с начала.

 
Теги: Брест
 
 
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  Каких только просьб мы не получаем от пользователей, иногда бывают и такие. Мы уже как-то смотрели, как мужчины делают предложение через окно, краской на тротуаре,...
 
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