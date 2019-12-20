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Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд
Источник материала: Партизан
Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, серия поражений минчан продлилась до девяти игр.
Последнюю победу команда тренера Крэйга Вудкрофта одержала 23 ноября.
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Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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