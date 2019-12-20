﻿ В Минске мужчина представился работником ЖЭС и напал на девушку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мужчина представился работником ЖЭС и напал на девушку

21.12.2019 12:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Борисове задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на минчанку. 

Как сообщает МВД Беларуси, 18 декабря в Минске в квартиру к девушке постучался мужчина в световозвращающем жилете и с бумагами в руках. Гражданин сказал, что работает в ЖЭС и должен проверить вентиляцию. У минчанки не возникло сомнений в правдивости слов собеседника. 

По словам потерпевшей, когда мужчина вошёл в квартиру, он ударил девушку электрошокером, затем ещё несколько раз рукой. После этого нападавший связал руки и ноги минчанки, а также заклеил ей рот монтажной лентой. 

С применением насилия и угроз фигурант выяснил, где жительница Минска прячет сбережения. Гражданин забрал примерно тысячу рублей, спрятал телефоны, запер дверь и ушёл, прихватив ключи. 

Освободившись, девушка связалась с подругой и хозяйкой квартиры – они обратились в милицию. 

Подозреваемый был задержан на следующий день в Борисове. Фигурантом оказался не раз судимый 36-летний житель Минской области, не имеющий работы. 

Месяцем ранее в Минске было совершено разбойное нападение на квартиру.

В преступлении подозревался брат владельца жилплощади – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Борисове задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на минчанку.  Как сообщает МВД Беларуси, 18 декабря в Минске в квартиру к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Байдачный: "Мы обязаны сделать, чтобы и казахстанские игроки не считались легионерами в Беларуси"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика