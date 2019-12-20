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В Минске мужчина представился работником ЖЭС и напал на девушку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Борисове задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на минчанку.
Как
По словам потерпевшей, когда мужчина вошёл в квартиру, он ударил девушку электрошокером, затем ещё несколько раз рукой. После этого нападавший связал руки и ноги минчанки, а также заклеил ей рот монтажной лентой.
С применением насилия и угроз фигурант выяснил, где жительница Минска прячет сбережения. Гражданин забрал примерно тысячу рублей, спрятал телефоны, запер дверь и ушёл, прихватив ключи.
Освободившись, девушка связалась с подругой и хозяйкой квартиры – они обратились в милицию.
Подозреваемый был задержан на следующий день в Борисове. Фигурантом оказался не раз судимый 36-летний житель Минской области, не имеющий работы.
Месяцем ранее в Минске было совершено разбойное нападение на квартиру.
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Новости Беларуси. В Борисове задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на минчанку. Как сообщает МВД Беларуси, 18 декабря в Минске в квартиру к...
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