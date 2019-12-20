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Лунинецкие красавицы на кастинг «Мисс Беларусь» не пришли

21.12.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинецком ГДК 20 декабря должен был состояться кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь».

Лунинецкие красавицы на кастинг «Мисс Беларусь» не пришли

Фото из архива Медиа-Полесья

Мероприятие не состоялось из-за отсутствия желающих принять в нём участие.

- Поступила одна заявка на участие в кастинге, - рассказала Медиа-Полесью директор ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района» Галина Кулицкая. – В кастинге должна была принять участие Анастасия Янковская, которая завоевала титул «Мисс весна» в этом году. К сожалению, по состоянию здоровья девушка не смогла явиться на мероприятие.

По словам Галины Кулицкой, возможно, Анастасия Янковская и представит Лунинетчину на областном этапе Национального конкурса красоты.

 
 
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  В Лунинецком ГДК 20 декабря должен был состояться кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Фото из архива Медиа-Полесья Мероприятие...
 
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