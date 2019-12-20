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Лунинецкие красавицы на кастинг «Мисс Беларусь» не пришли
21.12.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Лунинецком ГДК 20 декабря должен был состояться кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь».
Фото из архива Медиа-Полесья
Мероприятие не состоялось из-за отсутствия желающих принять в нём участие.
- Поступила одна заявка на участие в кастинге, - рассказала Медиа-Полесью директор ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района» Галина Кулицкая. – В кастинге должна была принять участие Анастасия Янковская, которая
По словам Галины Кулицкой, возможно, Анастасия Янковская и представит Лунинетчину на областном этапе Национального конкурса красоты.
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В Лунинецком ГДК 20 декабря должен был состояться кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Фото из архива Медиа-Полесья Мероприятие...
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