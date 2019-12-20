ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Торонто неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие

21.12.2019 14:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Канады. В Торонто неизвестный открыл стрельбу: пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на шоссе Уайтс-роуд.

Полицейские, патрулировавшие этот район, обнаружили стоящий на обочине автомобиль. В нем находились двое мужчин и женщина – все с огнестрельными ранениями. Пострадавших отправили в ближайшую больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. По всей провинции Онтарио полиция развернула масштабную операцию по поимке стрелка.

В Торонто неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. В Торонто неизвестный открыл стрельбу: пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на шоссе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лоукостер Ryanair начал быструю распродажу: из Вильнюса в Венецию за €15
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика