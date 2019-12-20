В Торонто неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие

Источник материала: СТВ

Новости Канады. В Торонто неизвестный открыл стрельбу: пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на шоссе Уайтс-роуд.

Полицейские, патрулировавшие этот район, обнаружили стоящий на обочине автомобиль. В нем находились двое мужчин и женщина – все с огнестрельными ранениями. Пострадавших отправили в ближайшую больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. По всей провинции Онтарио полиция развернула масштабную операцию по поимке стрелка.



