До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 22 декабря (такая вот зима)

Источник материала: Виртуальный Брест

До 10 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 22 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В воскресенье будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны временами ожидаются дожди. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с.





Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем будет плюс 4 - плюс 10.