|
До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 22 декабря (такая вот зима)
21.12.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До 10 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 22 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны временами ожидаются дожди. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем будет плюс 4 - плюс 10.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by