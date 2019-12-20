|
Во Франции из-за шторма «Эльза» погибли два человека, ещё около 10 пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции шторм «Эльза» оставил без электричества около 150 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате обрушившейся непогоды как минимум два человека погибли, еще около 10 пострадали. Порывы ветра достигали 40 м/с. Во многих населенных пунктах дороги оказались завалены упавшими деревьями и сломанными рекламными щитами. В более чем 20 департаментах страны объявлено «оранжевое предупреждение». Синоптики советуют местным жителям не покидать свои дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Во Франции шторм «Эльза» оставил без электричества около 150 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)