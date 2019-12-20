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Трамп потребовал немедленно начать суд по импичменту

21.12.2019 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать суд по импичменту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что представители Демократической партии даже не дали ему должного судебного процесса в Палате представителей, а также не предоставили юристов и свидетелей.

Трамп потребовал немедленно начать суд по импичменту

В связи с этим американский лидер уверен, что у обвинителей нет и никогда не появится никаких доказательств его вины в превышении полномочий. При этом, отмечают аналитики, Конституция США обязывает Палату представителей передавать проголосованные статьи в Сенат. А там большинство уже у республиканцев, которые вряд ли поддержат импичмент своего однопартийца.

Трамп потребовал немедленно начать суд по импичменту

Люди в материале: Дональд Трамп
 
 
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Новости США. Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать суд по импичменту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что...
 
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