Нелегальный тайник. Жительница Гродно спрятала планшеты в дверях легковушки

Источник материала: Вороновская газета

Гродно спрятала планшеты в дверях легковушки" width="599" height="363">



Незаконно ввезти в Беларусь планшеты пыталась 35-летняя жительница Гродно, которая ежедневно выезжает за рубеж. Правонарушение выявлено в пункте пропуска «Брузги», через который гражданка следовала на легковом автомобиле OPEL.

При въезде в страну жительница Гродно выбрала «зеленый коридор», тем самым подтвердив, что при себе не имеет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Таможенники направили авто на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Анализируя полученную сканограмму, сотрудники таможни установили наличие скрытых в тайнике гаджетов. В последствие из пустотелого пространства задних дверей автомобиля извлечено 8 планшетов Lenovo. Как пояснила жительница Гродно, она пыталась таким способом ввезти товар, так знала, что беспошлинно сделать это не получится.





Автомобиль и скрытые в его тайниках планшеты изъяты. По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает конфискацию незаконно перемещаемого товара и транспортного средства, в тайниках которого товар был выявлен.