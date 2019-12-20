ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нелегальный тайник. Жительница Гродно спрятала планшеты в дверях легковушки

21.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Нелегальный тайник. Жительница Гродно спрятала планшеты в дверях легковушкиГродно спрятала планшеты в дверях легковушки" width="599" height="363">

Незаконно ввезти в Беларусь планшеты пыталась 35-летняя жительница Гродно, которая ежедневно выезжает за рубеж. Правонарушение выявлено в пункте пропуска «Брузги», через который гражданка следовала на легковом автомобиле OPEL.

При въезде в страну жительница Гродно выбрала «зеленый коридор», тем самым подтвердив, что при себе не имеет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Таможенники направили авто на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Анализируя полученную сканограмму, сотрудники таможни установили наличие скрытых в тайнике гаджетов. В последствие из пустотелого пространства задних дверей автомобиля извлечено 8 планшетов Lenovo. Как пояснила жительница Гродно, она пыталась таким способом ввезти товар, так знала, что беспошлинно сделать это не получится.

Нелегальный тайник. Жительница Гродно спрятала планшеты в дверях легковушки

Автомобиль и скрытые в его тайниках планшеты изъяты. По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает конфискацию незаконно перемещаемого товара и  транспортного средства, в тайниках которого товар был выявлен.

grt.customs.gov.by
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконно ввезти в Беларусь планшеты пыталась 35-летняя жительница Гродно, которая ежедневно выезжает за рубеж. Правонарушение выявлено в пункте пропуска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лоукостер Ryanair начал быструю распродажу: из Вильнюса в Венецию за €15
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика