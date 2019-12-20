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Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
21.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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В Гродно любители бега ярко, спортивно и красочно закрыли беговой сезон. Это уже стало своеобразной традицией встречается на дорожках ЦСК «Неман» накануне Нового года.
Участникам новогоднего забега преодолели дистанцию в 4,2 км. К слову, принять участие мог любой желающий. Изюминкой такого Новогоднего мини-марафона стало то, что многие любители бега пришли в костюмах, и не только в новогодних.
Все финиширующие получили уникальные медали.
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В Гродно любители бега ярко, спортивно и красочно закрыли беговой сезон. Это уже стало своеобразной традицией встречается на дорожках ЦСК «Неман» накануне Нового...
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