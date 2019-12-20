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Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег

21.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забегГродно прошел новогодний забег" width="599" height="363">

В Гродно любители бега ярко, спортивно и красочно закрыли беговой сезон. Это уже стало своеобразной традицией встречается на дорожках ЦСК «Неман» накануне Нового года.

Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег

Участникам новогоднего забега преодолели дистанцию в 4,2 км. К слову, принять участие мог любой желающий.   Изюминкой  такого Новогоднего мини-марафона  стало то, что многие любители бега пришли в костюмах, и не только в новогодних. 

Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег

Все финиширующие получили уникальные медали.

Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег
Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег

Служба информации «ГП»
Фото: Вадим ГОЛОТИК
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно любители бега ярко, спортивно и красочно закрыли беговой сезон. Это уже стало своеобразной традицией встречается на дорожках ЦСК «Неман» накануне Нового...
 
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