Дед Мороз и Малефисента на дистанции. В Гродно прошел новогодний забег

Источник материала: Вороновская газета

Гродно прошел новогодний забег" width="599" height="363">



В Гродно любители бега ярко, спортивно и красочно закрыли беговой сезон. Это уже стало своеобразной традицией встречается на дорожках ЦСК «Неман» накануне Нового года.









Участникам новогоднего забега преодолели дистанцию в 4,2 км. К слову, принять участие мог любой желающий. Изюминкой такого Новогоднего мини-марафона стало то, что многие любители бега пришли в костюмах, и не только в новогодних.





















Все финиширующие получили уникальные медали.









Служба информации «ГП»

Фото: Вадим ГОЛОТИК