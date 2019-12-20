Топ-10 самых популярных соцсетей в мире

ru.oxu.az Ниже мы расскажем о 10 самых популярных социальных сетях в мире, пишет





10. Reddit





Reddit - cоциальный новостной сайт, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете.





Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения: наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта.





9. Sina Weibo





Sina Weibo — китайский сервис микроблогов, запущенный компанией Sina Corp 14 августа 2009 г.





Являясь своего рода гибридом между "Твиттером" и Facebook, сервис считается одним из самых популярных сайтов в Китае.





8. TikTok/Douyin









TikTok - cоциальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.





В Китае известна как Douyin. Запущенная в сентябре 2016 г., на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых





7. QQ













QQ — наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями.





Первоначально название QQ было OICQ: название базировалось на уже существующем сервисе мгновенного обмена сообщениями ICQ.





Как и большинство клиентов для обмена быстрыми сообщениями, Tencent QQ скопировал особенности своих конкурентов.





Интерфейс ранней версии мессенджера Tencent был почти идентичен ICQ, но с развитием программа стала все более походить на Windows Live Messenger.





6. Instagram





Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.





В апреле 2012 г. Instagram был приобретен компанией Facebook. Цена покупки составила $300 млн денежными средствами и 23 млн акций компании, что в общей сложности составило $1 млрд.





На 2018 г. число зарегистрированных пользователей составило 1,1 млрд человек.





5. WeChat





WeChat - мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской компанией Tencent, первый релиз был выпущен в январе 2011 г.





WeChat поддерживает текстовые сообщения, передачу голосовых сообщений, рассылку сообщений множеству адресатов, возможность делиться фотографиями и видео.





Есть возможность обмениваться контактами через Bluetooth, и, при желании, имеются разнообразные способы установления контактов со случайными людьми.





Сервис интегрирован с социальными сетями, такими как Facebook и Tencent QQ. Есть возможность обрабатывать фотографии фильтрами и добавлять к ним надписи, также в WeChat доступен сервис машинного перевода.





Число пользователей составляет 1,13 млрд по состоянию на октябрь 2019 г.





4. Facebook Messenger





Facebook Messenger - приложение для обмена мгновенными сообщениями и видео, созданное Facebook.





Оно интегрировано с системой обмена сообщениями на основном сайте Facebook и построено на базе открытого протокола MQTT.





3. WhatsApp





WhatsApp - популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи.





Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио и электронные документы через интернет. Клиент работает на платформах Android, iOS, Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, KaiOS, а также ОС Windows и в виде веб-приложения.





С 2016 г. приложение официально стало бесплатным и по сей день является таковым: пользователь оплачивает лишь использованный приложением интернет-трафик. Приложением пользуется более миллиарда человек.





2. YouTube





YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео.





YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.





Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями.





По состоянию на октябрь 2019 г. число пользователей достигло 2 млрд человек.





1. Facebook





Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания.





Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu.





Начиная с сентября 2006 г. сайт доступен для всех пользователей интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты.





По состоянию на октябрь 2019 г. число пользователей соцсети достигло 2,41 млрд человек.



