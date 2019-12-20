Учёные: люди, которые посещают музеи, живут дольше

Источник материала: KYKY

Исследователи решили выяснить, как соприкосновение с искусством влияет на продолжительность жизни человека. Они обнаружили, что, посещая музеи, риск смерти сокращается: одного или двух походов в музей раз в год вполне хватит, чтобы на 14% снизить вероятность неожиданной смерти. Результаты работы опубликованы в журнале British Medical Journal.

Исследование проводили доцент кафедры психобиологии Дейзи Фанкури, а также Эндрю Степто, профессор эпидемиологии. Они изучали опыт почти семи тысяч участников, который взяли из ELSA – базы данных, где хранятся добровольные опросы взрослых людей от 50 лет по самым разным темам: от здоровья до финансового состояния и уровня знаний. Анкетирование в рамках ELSA началось с 2002 года и прошло уже семь волн. Фанкури и Степто оттолкнулись от второй волны: 2004-2005 годов.

Ученые обращали внимание на то, как часто люди из выборки ходили в театры, музеи, на концерты, выставки и так далее. Авторы работы учитывали психическое состояние наблюдаемых, а также их этническую принадлежность, места работы, наличие образования, частоту, с которой они виделись с друзьями и семьей, и массу других факторов.

В итоге выяснилось, что люди, которые воспринимали искусство хотя бы два раза в год, на 14% меньше рисковали преждевременно умереть – если сравнивать с теми, кто с искусством не сталкивался вообще. А те, кто ходил на культурные мероприятия еще чаще, рисковал меньше аж на 31%. Причем такие выводы касаются всех и никак не зависят от пола, доходов, особенностей поведения или состояния здоровья. Чтобы еще раз доказать свою точку зрения, Фанкури и Степто говорят, что креативность и воображение всегда повышали шансы на выживание нашего вида.