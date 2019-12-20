ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учёные: люди, которые посещают музеи, живут дольше

21.12.2019 15:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Исследователи решили выяснить, как соприкосновение с искусством влияет на продолжительность жизни человека. Они обнаружили, что, посещая музеи, риск смерти сокращается: одного или двух походов в музей раз в год вполне хватит, чтобы на 14% снизить вероятность неожиданной смерти. Результаты работы опубликованы в журнале British Medical Journal.

Исследование проводили доцент кафедры психобиологии Дейзи Фанкури, а также Эндрю Степто, профессор эпидемиологии. Они изучали опыт почти семи тысяч участников, который взяли из ELSA – базы данных, где хранятся добровольные опросы взрослых людей от 50 лет по самым разным темам: от здоровья до финансового состояния и уровня знаний. Анкетирование в рамках ELSA началось с 2002 года и прошло уже семь волн. Фанкури и Степто оттолкнулись от второй волны: 2004-2005 годов.

Ученые обращали внимание на то, как часто люди из выборки ходили в театры, музеи, на концерты, выставки и так далее. Авторы работы учитывали психическое состояние наблюдаемых, а также их этническую принадлежность, места работы, наличие образования, частоту, с которой они виделись с друзьями и семьей, и массу других факторов. 

В итоге выяснилось, что люди, которые воспринимали искусство хотя бы два раза в год, на 14% меньше рисковали преждевременно умереть – если сравнивать с теми, кто с искусством не сталкивался вообще. А те, кто ходил на культурные мероприятия еще чаще, рисковал меньше аж на 31%. Причем такие выводы касаются всех и никак не зависят от пола, доходов, особенностей поведения или состояния здоровья. Чтобы еще раз доказать свою точку зрения, Фанкури и Степто говорят, что креативность и воображение всегда повышали шансы на выживание нашего вида.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи решили выяснить, как соприкосновение с искусством влияет на продолжительность жизни человека. Они обнаружили, что, посещая музеи, риск смерти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй день протеста. Сегодня, 21 декабря, в Минске проходит акция протеста против интеграции с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика