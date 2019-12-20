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«Как во Львове и Праге? Как в Минске!». Около Комаровки открылась новая рождественская ярмарка

21.12.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на площади около Комаровского рынка открылась новая рождественская ярмарка «Метелица». Ее минчанам Минске появится новая рождественская ярмарка с домиками">анонсировали так: «С атмосферой как в Праге, Львове и Варшаве». Какой она в итоге получилась, что и почем там продают, а также где изначально минчане хотели разместить эту ярмарку — в материале.

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«„Как в Европе“ — это не только уют и красивое место, но и отсутствие трэша, который раньше был на городских гуляниях»


О том, что на Веры Хоружей, 8, около Комаровки, откроется рождественская ярмарка, минчане узнали в конце ноября. Ее созданием занималась Евгения Орлова, опытный организатор, вы можете знать ее по экофестивалю «Пастернак». В этом году она решила сделать в Минске уютную рождественскую ярмарку, чтобы горожанам не приходилось уезжать в Прагу, Варшаву или Львов за праздничной атмосферой.


Евгения говорит, что не хотела делать ярмарку в «слишком популярном месте» — на улице Октябрьской, в Верхнем или Старом городе. Решили думать о районе площади Якуба Коласа, потому что это не совсем центр, но и далеко не окраина.


— Изначально хотели сделать ярмарку возле Филармонии. Нам казалось, что там красивое место и может выйти уютно. Но не получилось: технически это было очень сложно. Подключиться [к электричеству] там непросто, а еще на своих концертах Филармония иногда принимает до 600 человек, и когда мероприятие заканчивается, может случится столпотворение — все-таки на площади перед ней не столько места, как нам бы хотелось.


Вторым вариантом было место тоже около Комаровки, но ближе к фонтану. Евгения вспоминает, что был готов даже проект и рендеры. В соответствии с ними, внутри фонтана, по кругу, планировали сделать «коридор» со скамейками под лампочками. Но этот проект тоже не смогли реализовать: администрация рынка посчитала такой вариант небезопасным.


В итоге согласовали то место, где ярмарка и открылась: перед главным входом в крытую часть рынка. Ярмарка будет на открытом воздухе — именно как и хотели создатели.


— Во фразу «как в Европе» мы закладывали то, что она будет на открытой площадке, это не где-то во дворе за забором, что это будет милое, красивое, антуражное место, где можно будет взять глинтвейн, встретиться с друзьями и пойти гулять дальше. Еще — что на ярмарке не будет трэша, который раньше был на городских гуляниях, не будет программы с эстрадой, палаток райпо.

«В Париже или Барселоне тоже нет снега — никто не жалуется»

На ярмарке будет 24 корнера — как изначально и задумывалось. Смонтировали и застеклили домики буквально за сутки. Еще установили фотозону, иллюминацию. Повесили экран для демонстрации фильмов. Пригласили заведения, которые, уверяют создатели, нравятся минчанам.


— Мы позвали пекарню Bake Zavod, кафе узбекской кухни Kinza, «Чайхану» с пловом, Salty Dog с хот-догами. Многие сформировали меню именно для нашей ярмарки. Я понимала, что не буду звать на ярмарку очень дорогие заведения, где бургеры по 8 рублей или недешевые устрицы. Потому что основные посетители ярмарки, думаю, будут люди со средним уровнем дохода, — считает создательница «Метелицы».


На ярмарке можно купить хот-доги за 5 рублей, сэндвичи за 6 рублей, блины с ветчиной или сыром, с шоколадом или со сгущенкой за 3 рубля, шашлык за 4,5 рубля, плов за 5 рублей, кофейный пунш или глинтвейн за 5 рублей.


Помимо еды тут продают, например, так называемые старинные сладости: варенье из шишек, пряники, яблочный сыр. Ремесленники торгуют пряностями, печеньем, изделиями из дерева. Еще здесь можно купить живые ели (к слову, не из дешевых — от 90 рублей и дороже). Но есть и бюджетные веточки елки за 3 рубля.


Евгения говорит, что на ярмарку нужно запланировать около часа — прийти, присмотреть подарки-сувениры. Увидеть новогодний фильм, выпить глинтвейн. Каждый день с 12 до 13 часов будет программа с Дедом Морозом для детей.


То, что в Минске сейчас нет снега, девушку не смущает. Наоборот, шутит она, в этом смысле получилось именно «как в Европе».

— В Париже или в Барселоне погода такая же, как у нас сегодня. И никто не жалуется. Думаю, нашей задачей было повесить побольше иллюминаций, огоньков. Но! 27 декабря у нас будет снег. Наш, собственный. Мы привезем снеговые пушки из Силичей. Поэтому зову всех прийти и сфотографироваться со снегом, которого в Минске нет.


Партнерами ярмарки стали крупные компании — «Лiдскае», VOKA TV, Greenfield. Орлова говорит, что без спонсоров такую ярмарку в Минске открыть было бы невозможно.

— Такие мероприятия делаются только за счет брендов. Если вы думаете, что денег, которые платят ремесленники и участники за аренду, достаточно, то вы сильно ошибаетесь. Этих денег никогда бы не хватило ни на что, даже на один домик.


Напоследок девушка сетует, что у многих белорусов заниженная самооценка и они все время критикую себя, хотят быть на кого-то похожими. В плане ярмарок — на Прагу или на Львов. «Но может у нас лучше, чем в Европе?», — задает риторический вопрос она.


— Мы будем очень стараться, чтобы все было «как в Европе», но пока не знаем, как все получится и на что это будет похоже. Может это будет не как в Варшаве, Львове или Праге. А как-то по-новому. Как в Минске, — резюмирует основательница локации.

Ярмарка «Метелица» около Комаровского рынка будет работать ежедневно c сегодня и до 1 января с 12.00 до 22.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на площади около Комаровского рынка открылась новая рождественская ярмарка «Метелица». Ее минчанам анонсировали так: «С атмосферой как в Праге, Львове и...
 
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