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Лукашенко изменил состав Совета безопасности

21.12.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в Совете безопасности. Бывшего начальника Генштаба Олега Белоконева, бывшего председателя Совета республики Михаила Мясниковича и бывшего главы МВД Игоря Шуневича руководитель страны лишил мест в Совете безопасности.

Вместо них были назначены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.

Совет безопасности — межведомственный орган, который разрабатывает меры по безопасности государства. Совет возглавляет Александр Лукашенко, пишет euroradio.fm
 
 
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Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в Совете безопасности. Бывшего начальника Генштаба Олега Белоконева, бывшего председателя Совета республики...
 
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