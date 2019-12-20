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Лукашенко изменил состав Совета безопасности
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в Совете безопасности. Бывшего начальника Генштаба Олега Белоконева, бывшего председателя Совета республики Михаила Мясниковича и бывшего главы МВД Игоря Шуневича руководитель страны лишил мест в Совете безопасности.
Вместо них были назначены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.
Совет безопасности — межведомственный орган, который разрабатывает меры по безопасности государства. Совет возглавляет Александр Лукашенко, пишет
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Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в Совете безопасности. Бывшего начальника Генштаба Олега Белоконева, бывшего председателя Совета республики...
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