Шесть привычек психологически сильных личностей, которые следует перенять сегодня

Источник материала: Tut.by

Психологически сильные личности не рождаются с накачанными «умственными мышцами», которые помогают преодолевать страхи, бороться с сомнениями и принимать правильные решения. Они постоянно оттачивают навыки для управления своими мыслями, чувствами и поведением. Business Insider перечислил шесть привычек, которые у таких людей можно перенять.



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Ставят цели

Психологически сильные личности не проживают жизнь пассивно. Они постоянно бросают себе вызов, чтобы учиться новому и достигать больше: будь то овладение новым языком или результаты в спорте.

В борьбе за достижение новых целей они оттачивают свои навыки, и, даже если не добиваются желаемого, извлекают уроки из процесса.

Испытывают благодарность

Вместо того, чтобы думать «я достоин лучшего», психологически сильные личности считают, что у них уже есть больше, чем они заслуживают. Они испытывают благодарность за многие вещи: от возможности пить чистую воду — до радости иметь настоящего друга. Благодарность помогает им чувствовать себя лучше и выкладываться по максимуму.

Заботятся о себе

Некоторые считают, что забота о себе — признак слабости, восемь часов сна — для слабаков, а отдых на пляже — для ленивых. Но психически сильные личности признают, что им нужно «заряжать свои батарейки», если они хотят стать лучше. Они также знают, что веселье и игра — не враги успеха, а черты счастливой жизни.

Они не рассказывают всем вокруг о своей занятости, а делают заботу о себе одним из приоритетов.

Устанавливают границы

Психологически сильные личности умеют обозначать свои границы: не извиняются за то, что защищают свое время, деньги или эмоциональное благополучие. Если это значит отказаться от предложения, которое сейчас не в приоритете, или не одалживать деньги родственнику, — они не будут терзаться в сомнениях, а поступят согласно своим убеждениям.

Оставляют время для одиночества

Психологически сильные личности не сторонятся компаний, но ценят и время наедине с собой. Они не боятся одиночества и используют его, чтобы размышлять, планировать и лучше понять себя.

Признают свои ошибки

Психологически сильные личности испытывают неуверенность в себе, как и все остальные. Но они не верят всем подобным мыслям. И если думают, что не могут добиться успеха, все равно стараются. Каждый раз, когда они сомневались в себе напрасно, они учатся видеть себя более компетентными и способными, чем раньше.