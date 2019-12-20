Пинск попрощался с почётным статусом культурной столицы Беларуси-2019 (фоторепортаж)

Источник материала: Полесская правда

В минувшую пятницу Пинск попрощался статусом культурной столицы Беларуси-2019. На торжественном мероприятии, которое прошло в городском Доме культуры, Пинск передал почетное право называться культурной столицей Беларуси городу Лиде.

Также в этот день на пешеходной улице Ленина положили начало новой традиции отмечать памятными знаками на «Аллее событий» значимые события в городе. И заложили здесь первую памятную табличку с логотипом культурной столицы. На церемонии председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец передал председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику символический ключ, к которому прикреплены гербы всех городов, носящих в свое время звание культурной столицы.

Завершилось мероприятие большим праздничным концертом. В нем приняли участие творческие коллективы из Пинска, Бреста и Лиды. Настоящим подарком для всех стало выступление ансамбля «Песняры».

Республиканская акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры с 2010 года. Главная цель — познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь наших и иностранных туристов в регионы. В разные годы этот титул носили Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск, Новополоцк.

Фото Натальи Милевской.