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Сын Лукашенко помог команде президента победить в хоккейном турнире

21.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко и его младший сын Николай приняли участие в любительском хоккейном турнире. Команда президента Беларуси победила соперников из Минской области, передает телеканал «МИР 24».

Матч проходил на льду нового спорткомплекса «Олимпик Парк». Традиционно под первым номером на лед вышел сам Александр Лукашенко. Незадолго до конца второго периода шайбу в ворота противников забросил младший сын главы государства. Николай Лукашенко поборолся на «пятачке» и опередил защитника. Итоговый счет – 5:3.

Для команды президента Беларуси эта игра стала финальной репетицией перед стартом традиционного Рождественского турнира. Он пройдет в Минске в начале января. Эти соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей.



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Теги: Минск
 
 
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Под первым номером на лед вышел сам Александр Лукашенко. Одну из шайб в ворота противника забросил его младший сын Николай.
 
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