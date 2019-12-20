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Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Теорию подкрепляют практикой. Для учителей и школьников из агроклассов организовали учебу с выездом на одно из лидирующих сельхозпредприятий Гродненского района – СПК «Прогресс-Вертелишки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в стране по поручению Президента с 1 сентября 2018 года проходит уникальный аграрно-образовательный эксперимент. Он рассчитан на два года. Ничего подобного в системе образования раньше не было.
Как с помощью тест-полоски определить наличие антибиотиков в молоке, почему сорт «экстра» лучше высшего и какой жирности продукт самый полезный, Дарье Синице узнать было интересно. Как сама признается, не только потому, что обожает пить молоко с овсяным печеньем, но эти знания пригодятся и для будущей профессии.
Дарья Синица, учащаяся средней школы № 28 Гродно:
Видя такую заинтересованность в глазах школьников, экскурсию совместили с элементами интерактива. А еще показали, что сельское хозяйство – это не только про лето. Например, круглый год работает лаборатория, зерносушильный комплекс и мехдвор.
Галина Буро, корреспондент:
В целом же по стране создано 400 подобных агроклассов для более 2,5 тысяч детей. В программе – углубленное изучение биологии и химии, два раза в неделю факультатив по сельскому хозяйству. Но самое интересное, как говорят сами школьники, вылазки в поля. Вот здесь уж точно можно узнать, чем пахнет труд агрария.
– Чем пахнет?
– Вкусно пахнет – хлебом!
Кстати, такой запах у рапсовых пеллет, ведь в хозяйстве свое производство масла. И пока девочек интересовало, можно ли жарить на нем блины, мальчики изучали железных титанов полей.
Елена Есис, учащаяся средней школы № 28 Гродно:
Экскурсии на производства – часть обязательной программы, но в Гродненской области пошли еще дальше: подключились вузы и разработали единственную в стране образовательную платформу, в том числе лайфхаки для учителей агроклассов.
Татьяна Довгун, проректор Гродненского областного института развития образования:
Тамара Сень, директор учебно-методического центра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Уже летом в стране ждут первых выпускников агроклассов. И процент их зачисления в сельскохозяйственные вузы как раз и будет лакмусовой бумажкой успеха проекта. Кстати, рассматривается вопрос, чтобы выпускников агроклассов по целевым направлениям зачислять в вузы по результатам собеседования без вступительных экзаменов. Одно условие: отметки – не ниже семерки по профильным предметам.
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Новости Беларуси. Теорию подкрепляют практикой. Для учителей и школьников из агроклассов организовали учебу с выездом на одно из лидирующих сельхозпредприятий...
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