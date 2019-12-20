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Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

21.12.2019 18:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теорию подкрепляют практикой. Для учителей и школьников из агроклассов организовали учебу с выездом на одно из лидирующих сельхозпредприятий Гродненского района – СПК «Прогресс-Вертелишки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Напомним, в стране по поручению Президента с 1 сентября 2018 года проходит уникальный аграрно-образовательный эксперимент. Он рассчитан на два года. Ничего подобного в системе образования раньше не было.

Почему даже городские дети увлеклись сельским хозяйством, наш корреспондент Галина Буро спросила у них самих… за анализом молока.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Как с помощью тест-полоски определить наличие антибиотиков в молоке, почему сорт «экстра» лучше высшего и какой жирности продукт самый полезный, Дарье Синице узнать было интересно. Как сама признается, не только потому, что обожает пить молоко с овсяным печеньем, но эти знания пригодятся и для будущей профессии.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Дарья Синица, учащаяся средней школы № 28 Гродно:
Когда мы поступали в 10 класс, был выбор. Появился аграрный класс (у меня папа работает в подобной отрасли), а мне интересна эта тема, направление – животноводство.

Видя такую заинтересованность в глазах школьников, экскурсию совместили с элементами интерактива. А еще показали, что сельское хозяйство – это не только про лето. Например, круглый год работает лаборатория, зерносушильный комплекс и мехдвор.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Галина Буро, корреспондент:
Эти ученики из 28-й школы города Гродно. Интересный факт: когда там создавали агрокласс, были сомнения, захотят ли городские дети постигать азы сельского хозяйства. Но в итоге желающих оказалось даже больше, чем мест.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

В целом же по стране создано 400 подобных агроклассов для более 2,5 тысяч детей. В программе – углубленное изучение биологии и химии, два раза в неделю факультатив по сельскому хозяйству. Но самое интересное, как говорят сами школьники, вылазки в поля. Вот здесь уж точно можно узнать, чем пахнет труд агрария.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

– Чем пахнет?

– Вкусно пахнет – хлебом!

Кстати, такой запах у рапсовых пеллет, ведь в хозяйстве свое производство масла. И пока девочек интересовало, можно ли жарить на нем блины, мальчики изучали железных титанов полей.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Елена Есис, учащаяся средней школы № 28 Гродно:
Вообще все очень интересное. Экскурсии интересные, много рассказывают. Дальнейшее хотелось бы связать именно с этим, наверное, с растениеводством.

Экскурсии на производства – часть обязательной программы, но в Гродненской области пошли еще дальше: подключились вузы и разработали единственную в стране образовательную платформу, в том числе лайфхаки для учителей агроклассов.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Татьяна Довгун, проректор Гродненского областного института развития образования:
Ведут этот курс обычные педагоги, которые не имеют никакого отношения к аграрной профессии. И, естественно, что возникают проблемы и сложности.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Тамара Сень, директор учебно-методического центра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Основной целью создания агроклассов явилась мотивация для осознанности выбора будущей профессии. Сам глава государства сказал, что не должно быть случайных людей в аграрном секторе. Вот уже на протяжении двух лет формируются аграрные классы.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Уже летом в стране ждут первых выпускников агроклассов. И процент их зачисления в сельскохозяйственные вузы как раз и будет лакмусовой бумажкой успеха проекта. Кстати, рассматривается вопрос, чтобы выпускников агроклассов по целевым направлениям зачислять в вузы по результатам собеседования без вступительных экзаменов. Одно условие: отметки – не ниже семерки по профильным предметам.

Проводят анализ молока и ездят на сельхозпредприятия. Чему учат детей в агроклассах в Гродно

Люди в материале: Татьяна Довгун, Тамара Сень, Галина Буро, Дарья Синица, Елена Есис
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Теорию подкрепляют практикой. Для учителей и школьников из агроклассов организовали учебу с выездом на одно из лидирующих сельхозпредприятий...
 
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