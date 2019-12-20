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Путин отметил рост товарооборота между Россией и Беларусью
21.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Великолепная пятерка. В Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана подводят итоги за прошедший год, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.
В первую очередь главы государств обсуждают планы работы на пять лет, но также сегодня ожидается подписание важного документа – пенсионного. Предполагается, что годы работы мигрантов в странах Союза будут складываться, и пенсия будет начисляться и за этот период.
Практически на каждом совместном мероприятии лидеры находят возможность пообщаться с глазу на глаз. Так, сегодня уже состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.
«Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей. Мы очень многое сделали в экономике. Мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы спецслужб. У нас единая граница, единая таможня», – отметил президент Беларуси.
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На заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств обсуждают планы работы на пять лет.
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