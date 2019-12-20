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Путин отметил рост товарооборота между Россией и Беларусью

21.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Великолепная пятерка. В Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана подводят итоги за прошедший год, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.

В первую очередь главы государств обсуждают планы работы на пять лет, но также сегодня ожидается подписание важного документа – пенсионного. Предполагается, что годы работы мигрантов в странах Союза будут складываться, и пенсия будет начисляться и за этот период.

Практически на каждом совместном мероприятии лидеры находят возможность пообщаться с глазу на глаз. Так, сегодня уже состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и, несмотря на то, что многое ‑ и мы с вами это констатировали – не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные. Товарооборот между двумя государствами составлял 9 миллиардов долларов, а сейчас он – 35,5 миллиарда долларов», – заявил российский лидер.

«Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей. Мы очень многое сделали в экономике. Мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы спецслужб. У нас единая граница, единая таможня», – отметил президент Беларуси.

Ни одним саммит в этом году не обходится без обсуждения темы, которая будет главной в следующем году. Это 75-тилетие Великой Победы. Сегодня лидеры посетят выставку «1939 год. Начало Второй мировой войны». Ее открыли в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина, где и проходит саммит.



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На заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств обсуждают планы работы на пять лет.
 
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