Шесть привычек, которые есть у психологически сильных личностей

Они постоянно оттачивают навыки для управления своими мыслями, чувствами и поведением. Business Insider перечислил шесть привычек, которые у таких людей можно перенять.









Ставят цели

Психологически сильные личности не проживают жизнь пассивно. Они постоянно бросают себе вызов, чтобы учиться новому и достигать больше: будь то овладение новым языком или результаты в спорте.





В борьбе за достижение новых целей они оттачивают свои навыки, и даже если не добиваются желаемого, извлекают уроки из процесса.

Испытывают благодарность

Вместо того, чтобы думать «я достоин лучшего», психологически сильные личности считают, что у них уже есть больше, чем они заслуживают. Они испытывают благодарность за многие вещи: от возможности пить чистую воду до радости иметь настоящего друга. Благодарность помогает им чувствовать себя лучше и выкладываться по максимуму.

Заботятся о себе

Некоторые считают, что забота о себе — признак слабости, восемь часов сна — для слабаков, а отдых на пляже — для ленивых. Но психически сильные личности признают, что им нужно «заряжать свои батарейки», если они хотят стать лучше. Они также знают, что веселье и игра не враги успеха, а черты счастливой жизни.





Они не рассказывают всем вокруг о своей занятости, а делают заботу о себе одним из приоритетов.

Устанавливают границы

Психологически сильные личности умеют обозначать свои границы: не извиняются за то, что защищают свое время, деньги или эмоциональное благополучие. Если это значит отказаться от предложения, которое сейчас не в приоритете, или не одалживать деньги родственнику, они не будут терзаться в сомнениях, а поступят согласно своим убеждениям.

Оставляют время для одиночества

Психологически сильные личности не сторонятся компаний, но ценят и время наедине с собой. Они не боятся одиночества и используют его, чтобы размышлять, планировать и лучше понять себя.

Признают свои ошибки

Психологически сильные личности испытывают неуверенность в себе, как и все остальные. Но они не верят всем подобным мыслям. И если думают, что не могут добиться успеха, все равно стараются. Каждый раз, когда они сомневались в себе напрасно, они учатся видеть себя более компетентными и способными, чем раньше.



