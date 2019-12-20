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«В последнее время просто такие вопросы стали...» Почему Инна Афанасьева редко даёт интервью
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Или: «С чего начиналось ваше творчество?» И мне кажется, что я столько раз уже про это говорила, что, наверное, просто неинтересно. Поэтому я… Я, конечно, даю интервью, и крайне редко. Но пусть это будет редко и кому-то будет интересно, чем я каждый день буду мелькать со своими высказываниями и изречениями, и буду надоедать людям. Пусть по мне соскучатся, захотят услышать что-то, может, вдруг я что-то умное скажу.
Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:
– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях
– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон
– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах
– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»
– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке
Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В последнее время вы как-то очень редко стали давать интервью. Можно даже...
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