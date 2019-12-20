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«В последнее время просто такие вопросы стали...» Почему Инна Афанасьева редко даёт интервью

21.12.2019 21:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В последнее время вы как-то очень редко стали давать интервью. Можно даже сказать, пропали. Что случилось?

«В последнее время просто такие вопросы стали...» Почему Инна Афанасьева редко даёт интервью

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вы знаете, наверное, всё, что я хотела сказать, я сказала. Конечно, я не сказала всё, что хотела сказать. Но я так понимаю, что в последнее время просто такие вопросы стали...

Когда тебе задают: «Расскажите, какие у Вас творческие планы», – это вопрос из разряда: когда нечего спросить, надо спросить это, образно говоря.

Или: «С чего начиналось ваше творчество?» И мне кажется, что я столько раз уже про это говорила, что, наверное, просто неинтересно. Поэтому я… Я, конечно, даю интервью, и крайне редко. Но пусть это будет редко и кому-то будет интересно, чем я каждый день буду мелькать со своими высказываниями и изречениями, и буду надоедать людям. Пусть по мне соскучатся, захотят услышать что-то, может, вдруг я что-то умное скажу.

Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:

– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях

– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон

– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах

– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»

– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке

Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В последнее время вы как-то очень редко стали давать интервью. Можно даже...
 
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