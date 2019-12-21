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Как украсить новогоднюю ёлку электрогирляндой без печальных последствий?

22.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В преддверии новогодних праздников и Рождества в домах ставят и украшают ёлки. В наше время трудно себе представить торжества без электрических лампочек, создающих праздничную иллюминацию. От исправности, надежной и безопасной эксплуатации электрооборудования зависит безопасность жизни и здоровья людей.

Как украсить новогоднюю ёлку электрогирляндой без печальных последствий?

Чтобы избежать несчастных случаев, ёлку необходимо устанавливать на устойчивую подставку, украшать только исправной электрогирляндой заводского изготовления с неразборной прессованной вилкой.

Нельзя разбирать включенные гирлянды и натягивать их.

Комнатные гирлянды нужно беречь от контакта с водой.

Запрещается использовать предохранители кустарного изготовления, провода и кабель с поврежденной изоляцией, оборачивать лампы горючими материалами.

Не допускается скручивание электропроводки.

Нельзя закладывать шнуры за газовые, отопительные и водопроводные трубы, прикасаться одновременно к электроприборам и заземленным металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т.д.), вешать на электропроводку любые предметы, вытягивать за шнур штепсельную вилку из розетки, использовать оголенные концы проводов вместо вилки.

Михаил ГАЦКИЙ,
начальник Кореличской энергогазинспекции

 
 
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В преддверии новогодних праздников и Рождества в домах ставят и украшают ёлки. В наше время трудно себе представить торжества без
 
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