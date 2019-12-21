ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира по футболу

21.12.2019 23:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Английский «Ливерпуль» выиграл в финале клубного чемпионата мира по футболу у бразильского «Фламенго» — 1:0. Матч проходил в Катаре.


Reuters

Основное время прошло без голов, а на 99-й минуте победу «Ливерпулю» принес бразильский форвард Роберто Фирмино.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Мане, Салах (Шакири, 120), Фирмино (Ориги, 105).

«Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао (Беррио, 120), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.

Клубный чемпионат проводится с 2000 года. Последние семь лет трофей выигрывали клубы из Европы.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Английский «Ливерпуль» выиграл в финале клубного чемпионата мира по футболу у бразильского «Фламенго» - 1:0. Матч проходил в Катаре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Авария на автодороге «Брест-Минск»: двое погибших и один травмированный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика