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Итальянский кот-киборг стал звездой интернета после того, как попал в серьезное ДТП

22.12.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот шестилетний кот Вито попал в ДТП: выбежал из дома и оказался под машиной. Через сутки его нашли, но без беды не обошлось. Задние лапки животного были раздроблены, в раны попала инфекция и единственным вариантом оказалась ампутация. Итальянские врачи взяли на себя смелость и поставили коту настоящие бионические протезы (подобные тем, что ставят спортсменам). Теперь Вито как и раньше гуляет по улицам, прыгает по лестницам и даже залезает на диван.

 
 
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