Итальянский кот-киборг стал звездой интернета после того, как попал в серьезное ДТП

Источник материала: Tut.by

Этот шестилетний кот Вито попал в ДТП: выбежал из дома и оказался под машиной. Через сутки его нашли, но без беды не обошлось. Задние лапки животного были раздроблены, в раны попала инфекция и единственным вариантом оказалась ампутация. Итальянские врачи взяли на себя смелость и поставили коту настоящие бионические протезы (подобные тем, что ставят спортсменам). Теперь Вито как и раньше гуляет по улицам, прыгает по лестницам и даже залезает на диван.