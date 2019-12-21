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Итальянский кот-киборг стал звездой интернета после того, как попал в серьезное ДТП
Источник материала: Tut.by
Этот шестилетний кот Вито попал в ДТП: выбежал из дома и оказался под машиной. Через сутки его нашли, но без беды не обошлось. Задние лапки животного были раздроблены, в раны попала инфекция и единственным вариантом оказалась ампутация. Итальянские врачи взяли на себя смелость и поставили коту настоящие бионические протезы (подобные тем, что ставят спортсменам). Теперь Вито как и раньше гуляет по улицам, прыгает по лестницам и даже залезает на диван.
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