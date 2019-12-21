«Белнефтехим» на копейку повысил стоимость топлива

Источник материала: Ежедневник





За 2019 год она выросла в 27-й раз.

Как сообщил концерн, «изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти». В частности, отмечено, что средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара за 1 баррель.

В итоге с 22 декабря цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,63 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,73 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,95 рубля, а ДТ – 1,73 рубля за литр.