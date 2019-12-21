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Макрон назвал колониализм "серьезной ошибкой" Франции

22.12.2019 10:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.

Выступая в Кот-д'Ивуаре, бывшей французской колонии, Макрона отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства. При этом он добавил, что Африка - молодой континент и три четверти его населения "никогда не знали" колонизации: 

"Слишком часто Францию ​​сегодня воспринимают как страну, что смотрит на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики".
 
 
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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.
 
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