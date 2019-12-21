В Минске нарисовали граффити, на котором Лукашенко и Путин целуются

Источник материала: KYKY

В Минске новое граффити – в тему интеграции, пишут naviny.by. На нем изображены целующиеся президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Рисунок президентов Беларуси и России появился на стене возле велодорожки, которая проходит вдоль Свислочи недалеко от минской ТЭЦ-2 на улице Индустриальной.

Граффити с Лукашенко и Путиным сопровождается надписью «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви». Его появление совпало с уличными акциями протеста против интеграции Беларуси и России, которые проходят в разных городах страны. О том, как беларусы устроили в Минске самый мастшабный на данный момент протест, мы подробно рассказывали – читайте об этом по ссылке .

Это граффити – явная отсылка к одному из самых известных граффити в мире: «Братский поцелуй». Изображение поцелуя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера, которое выполнил Дмитрий Врубель, было размещено на фрагменте Берлинской стены.