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В Минске нарисовали граффити, на котором Лукашенко и Путин целуются

22.12.2019 10:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске новое граффити – в тему интеграции, пишут naviny.by. На нем изображены целующиеся президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Рисунок президентов Беларуси и России появился на стене возле велодорожки, которая проходит вдоль Свислочи недалеко от минской ТЭЦ-2 на улице Индустриальной.

Граффити с Лукашенко и Путиным сопровождается надписью «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви». Его появление совпало с уличными акциями протеста против интеграции Беларуси и России, которые проходят в разных городах страны. О том, как беларусы устроили в Минске самый мастшабный на данный момент протест, мы подробно рассказывали – читайте об этом по ссылке.

Это граффити – явная отсылка к одному из самых известных граффити в мире: «Братский поцелуй». Изображение поцелуя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера, которое выполнил Дмитрий Врубель, было размещено на фрагменте Берлинской стены.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
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В Минске новое граффити – в тему интеграции, пишут naviny.by. На нем изображены целующиеся президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Рисунок президентов...
 
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