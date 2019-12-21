Белоруска Александра Романовская стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу

pressball.by . В Шимао (Китай) завершился второй соревновательный день в рамках первого этапа Кубка мира-2019/20 по лыжной акробатике. Лучший результат в финале у женщин, как и накануне, показала хозяйка склона Сю Мэнтао. Второе же место вновь заняла белоруска Александра Романовская. Замкнула тройку еще одна китайская фристайлистка Фани Кун, пишет





Помимо Романовской, в старте приняли участие также Анна Гуськова и Алла Цупер. Они расположились на 9-й и 14-й позициях соответственно.









Кубок мира. 1-й этап. Лыжная акробатика. Шимао (Китай). Женщины.





1.Сю Мэнтао (Китай) — 110,77.





2.А.РОМАНОВСКАЯ — 97,77.





3.Фани Кун (Китай) — 92,35.





...9.А.ГУСЬКОВА — 82,53.





...14.А.ЦУПЕР — 71,97.





Всего — 20 участниц.