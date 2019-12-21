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«Это лицо полюбит только шайба». История лучшего вратаря в истории НХЛ

22.12.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадский голкипер Терри Савчук включен в топ-10 величайших игроков НХЛ всех времен, его ставят выше Патрика Руа и Доминика Гашека, снимая фильмы спустя 49 лет после завершающего матча. Накануне 90-летнего юбилея со дня рождения «Юки» SPORT.TUT.BY рассказывает про трагичную судьбу лучшего вратаря в истории лиги.

Савчук родился в 1929 году в семье иммигрантов из Украины. Мальчику дали местное имя Терренс, хотя в семье звали Тарасом. Впрочем, местные ребята предпочитали называть его «Юки».

Изначально Терри не собирался становиться хоккейным вратарем, но все изменила трагедия в семье Савчуков. В 17 лет от сердечной недостаточности умер старший из сыновей — Майк. Терри досталась вся амуниция брата.

«Я просто перебирал вещи дома и наткнулся на щитки и ловушку. Сложно представить, что со мной было бы без этой находки», — вспоминал Савчук много лет спустя.

Уже через пару лет он был основным вратарем школьной команды. А дальше все пошло по накатанной: университетские турниры и минорные лиги. Савчук был лучшим во всех чемпионатах, где он играл, но в «Детройте» все никак не решались поставить молодого голкипера.

Все изменилось в январе 1950-го, когда травму получил основной вратарь «Красных крыльев» Гарри Ламли. Казалось, Терри заменит его только на остаток сезона, но в реальности Савчук стал безусловным первым номером «Детройта» на ближайшие пять лет. За это время он четырежды признавался лучшим вратарем НХЛ и трижды выигрывал с командой Кубок Стэнли.

Савчук не просто был лучшим по статистике, но и изменил культуру работы голкиперов в воротах. Если раньше было принято стоять во весь рост, то Терри сильно сгибался, напоминая гориллу. Техника оказалась крайне эффективной, хотя Савчук использовал ее вынужденно: он с детства страдал из-за сильных болей в спине.

В годы своего триумфа Терри постоянно был в стрессовом состоянии, критикуя себя за каждую пропущенную шайбу. Он прекрасно понимал, что при сумасшедшей конкуренции серия ошибок лишит его места в составе. Савчук стал раздражительным и нелюдимым. Ситуация усугублялась постоянными травмами и появившимися болезнями.

Переломы лицевых костей, выбитые плечевые суставы, сломанные пальцы, разорванные спинные диски — вот лишь часть травм, которые он получил в эти годы. Про бесчисленное число порезов и ушибов даже говорить не стоит. Добавьте сюда приобретенный артрит и поясничный лордоз.

Травмы, болезни, стрессы и проблемы в личной делали жизнь Терри невыносимой. Из-за постоянных болей он не мог спать более двух часов подряд. Савчук начал конфликтовать с близкими и одноклубниками, после чего руководство «Детройта» решило выменять вратаря в скромный «Бостон».

«Юки» этот трансфер окончательно выбил из себя. На второй год в новом клубе Терри постигла очередная неприятность: вратаря свалил мононуклеоз.

Взявший паузу Савчук все же смог привести себя в форму и даже похудел со 100 до 80 кг, но на свой прежний уровень не мог выйти еще много лет. Второй период в «Детройте» оказался совсем не таким удачным. Он был стабильным первым номером, но уже не тем Терри, который тянул команду к трофеям. А тут еще придумали эти дурацкие по мнению Савчука маски.

После очередной травмы их начал использовать Жак Плант, но Терри отказывался играть с защитой лица. Он не боялся шайбы, а новый шрам вряд ли мог сделать физиономию «Юки» страшнее.

«Это лицо полюбит только шайба», — шутили после его знаменитого снимка для журнала Life. За свою карьеру Терри накопил более 400 шрамов.

Если Плант начал каждый вечер играть в маске с 1960 года, то Савчук отказывался от нее еще несколько сезонов.

«Некоторые считают, что маска очень помогает, но Плант хороший вратарь не потому, что он перед матчем надевает маску. Я — профессиональный вратарь уже более 12 лет и никогда не играл в маске. И не вижу причин, чтобы делать это в будущем», — храбрился Савчук, но все-таки передумал перед своим тринадцатым сезоном в НХЛ.

В середине 60-х слава «Юки» начала угасать, но Терри решил мотивировать себя, перейдя в скромный «Торонто». В составе «Кленовых листьев» Савчук снова ощутил страсть к победам и завоевал долгожданный четвертый Кубок Стэнли, да еще и получив очередной титул лучшего вратаря сезона.

Это был последний пик в карьере Терри Савчука. В конце десятилетия он начал менять клубы каждый сезон: из «Торонто» уехал в «Лос-Анджелес», оттуда на годик в «Детройт», после чего отправился в «Рейнджерс».

В апреле 1970 года Савчук остался без контракта. Он начал снимать дом в Нью-Йорке со своим бывшим партнером по команде Роном Стюартом, надеясь получить новые предложения. Звонков не было, что ввергло Терри в депрессию. Они с Роном все чаще стали наведываться в бар поблизости. Одна из таких посиделок закончилась громкой ссорой, которая переросла в драку.

Хоккеистов выдворили из заведения, после чего они отправились домой, где потасовка продолжилась. Один из ударов Стюарта пришелся Савчуку в живот. Терри рухнул на землю.

Врачи пытались спасти «Юки» в течение месяца. Рон навещал его каждый день, стараясь как-то загладить свою вину. Впрочем, Савчук и не держал зла на друга. Терри перенес три операции, но так и не оправился. 31 мая 1970 года величайший вратарь НХЛ скончался от от эмболии легочной артерии.

Год спустя Терри Савчук посмертно стал членом Зала хоккейной славы в Торонто, а в 1994 году «Детройт» вывел из обращения номер «1».

Его рекорды держались три десятилетия, пока их не побили герои современности — Патрик Руа и Мартин Бродер, но лучшим в истории считается именно Савчук.

«Я не взял бы себе в команду двух Патриков Руа вместо одного Терри, — сказал тренер того самого „Детройта“ Джимми Скиннер. — Я видел много крутых голкиперов, и Гленна Холла, и Жака Планта, и Билла Дюрнена, но этот парень, Савчук, он был лучшим».

 
 
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Накануне 90-летнего юбилея со дня рождения «Юки» SPORT.TUT.BY рассказывает про трагичную судьбу лучшего вратаря в истории лиги.
 
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