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Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В Индии прошла рождественская выставка тортов. На ней были представлены десятки красочных кулинарных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальные изделия вызывали восхищение как у детей, так и у взрослых. Главным экспонатом выставки стал торт в виде московского собора Василия Блаженного. А одно из центральных мест занимали симпатичные мышки – символ 2020 года.
Среди других праздничных кулинарных изделий были представлены выпечки в виде различных животных, рождественских сценок, мифических существ и даже космической ракеты.
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Новости Индии. В Индии прошла рождественская выставка тортов. На ней были представлены десятки красочных кулинарных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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