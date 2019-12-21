Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов

Источник материала: СТВ

Новости Индии. В Индии прошла рождественская выставка тортов. На ней были представлены десятки красочных кулинарных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Уникальные изделия вызывали восхищение как у детей, так и у взрослых. Главным экспонатом выставки стал торт в виде московского собора Василия Блаженного. А одно из центральных мест занимали симпатичные мышки – символ 2020 года.





Среди других праздничных кулинарных изделий были представлены выпечки в виде различных животных, рождественских сценок, мифических существ и даже космической ракеты.







