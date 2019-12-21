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Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов

22.12.2019 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. В Индии прошла рождественская выставка тортов. На ней были представлены десятки красочных кулинарных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов

Уникальные изделия вызывали восхищение как у детей, так и у взрослых. Главным экспонатом выставки стал торт в виде московского собора Василия Блаженного. А одно из центральных мест занимали симпатичные мышки – символ 2020 года.

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов

Среди других праздничных кулинарных изделий были представлены выпечки в виде различных животных, рождественских сценок, мифических существ и даже космической ракеты.

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов

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Новости Индии. В Индии прошла рождественская выставка тортов. На ней были представлены десятки красочных кулинарных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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