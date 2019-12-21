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В Орше Volkswagen сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около двух часов дня 21 декабря на улице Кирова в Орше,
46-летняя водитель Volkswagen Polo сбила 62-летнюю местную жительницу. Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу.
Пешеход получила травмы, ее отвезли в городскую больницу имени Семашко.
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Авария произошла около двух часов дня 21 декабря на улице Кирова.
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