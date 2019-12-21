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Слуцкая милиция ищет без вести пропавшего
22.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшего Логового Андрея Александровича 27.02.1982 г.р.
Если вам известно что-то о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 605-42-46 или 102.
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Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшего Логового Андрея Александровича 27.02.1982 г.р. Если вам известно что-то о местонахождении мужчины,...
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