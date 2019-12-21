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Костевич: «Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсии»
Источник материала: Tut.by
Повышение пенсионного возраста позволяет расти пенсии. Об этом заявила в
Министр труда и соцзащиты отметила, что повышение пенсионного возраста на фоне старения населения, а старение населения наблюдается во многих странах сегодня мира, позволяет удержать количество людей трудоспособного возраста.
— Вот это повышение пенсионного возраста все-таки позволяет нам ежегодно осуществлять повышение пенсий. Если мы говорим про 2019 год, средняя пенсия по ноябрю, пенсия по возрасту это 446 рублей и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей, — сказала Ирина Костевич.
Она также обратила внимание на то, что пенсия выросла на 13%, при этом уровень инфляции составил 5%.
Напомним,
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Министр труда и соцзащиты отметила, что повышение пенсионного возраста на фоне старения населения, а старение населения наблюдается во многих странах сегодня...
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