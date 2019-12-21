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Костевич: «Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсии»

22.12.2019 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Повышение пенсионного возраста позволяет расти пенсии. Об этом заявила в эфире «Беларусь-1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министр труда и соцзащиты отметила, что повышение пенсионного возраста на фоне старения населения, а старение населения наблюдается во многих странах сегодня мира, позволяет удержать количество людей трудоспособного возраста.

Вот это повышение пенсионного возраста все-таки позволяет нам ежегодно осуществлять повышение пенсий. Если мы говорим про 2019 год, средняя пенсия по ноябрю, пенсия по возрасту это 446 рублей и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей, — сказала Ирина Костевич.

Она также обратила внимание на то, что пенсия выросла на 13%, при этом уровень инфляции составил 5%.

Напомним, с 1 января 2020 года в Беларуси на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года.

 
 
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Министр труда и соцзащиты отметила, что повышение пенсионного возраста на фоне старения населения, а старение населения наблюдается во многих странах сегодня...
 
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