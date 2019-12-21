|
В Германии фура из Беларуси опрокинулась в кювет: водитель погиб, пассажир в реанимации
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы при опрокидывании фуры в городе Мелле (Германия). Об этом
Авария произошла днем 21 декабря. По предварительной информации, 35-летний водитель фуры на закруглении дороги влево не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось и врезалось в дерево.
В результате ДТП водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия. 39-летний пассажир грузовика вылетел из кабины и получил тяжелейшие травмы. Мужчину на спасательном вертолете доставили в больницу. В полиции сообщили, что погибший и пострадавший — граждане Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 21 декабря в городе Мелле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)