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В Германии фура из Беларуси опрокинулась в кювет: водитель погиб, пассажир в реанимации

22.12.2019 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы при опрокидывании фуры в городе Мелле (Германия). Об этом сообщили в местной полиции.

Авария произошла днем 21 декабря. По предварительной информации, 35-летний водитель фуры на закруглении дороги влево не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось и врезалось в дерево.

В результате ДТП водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия. 39-летний пассажир грузовика вылетел из кабины и получил тяжелейшие травмы. Мужчину на спасательном вертолете доставили в больницу. В полиции сообщили, что погибший и пострадавший — граждане Беларуси

 
 
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